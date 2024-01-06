FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski'nin menajerinden flaş sözler! Transfer için tarih verdi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Skorer kimliğiyle ön olana çıkan 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Birçok kulüp tarafından takip edilen Szymanski hakkında menajerinden flaş açıklamalar geldi. Yıldız ismin menajeri Mariusz Piekarski, transferle ilgili tarih verdi. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 16:10 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 16:36
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Sergilediği grafikle dikkat çeken Szymanski, teknik direktör İsmail Kartal'ın en önemli kozlarından biri oldu.
Bu sezon 29 resmi maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu 11 gol ve 10 asistlik katkı vermeyi başardı.
Skorer kimliğiyle ön plana çıkan Sebastian Szymanski taraftarın da sevgilisi konumuna geldi.
Müthiş performansıyla beğeni toplayan Polonyalı oyuncu, transferin de gözdesi oldu.
Avrupa'nın önemli kulüpleri, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak için sıraya girdi.
Yıldız isim, Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Napoli gibi takımların transfer listesinde bulunuyor.
Birçok kulübün kadrosuna katmayı hedeflediği yıldız futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, oyuncusunun son durumu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Oyuncusunun performansı hakkında konuşan Piekarski, transfer iddialarıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.
TVP Sport'a konuşan Piekarski, Sebastian Szymanski'nin transferiyle ilgili tarih verdi.
İşte o sözler...
"SZYMANSKI FENERBAHÇE'NİN İTİCİ GÜCÜ"
Sebastian Szymanski Türkiye'de kendisini çok iyi buldu. Süper Lig'de 17 maçta 8 gol attı ve takım arkadaşlarına da 5 asist yaptı.
Onun bu performansı Fenerbahçe'nin itici gücü oldu. Hem Avrupa hem de Süper Lig'de takıma büyük yardım etti.
"Szymanski'nin transferini şu anda konuşmanın bir anlamı yok. Sebastian'ın bonservis bedeli belirtilmedi ve Fenerbahçe onu satmayı düşünmüyor."
"Kulüp şampiyonluk için mücadele ediyor ve on yıl sonra kupayı yeniden kazanmak istiyor. Ayrıca Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde de başarı hedefleniyor."
"TRANSFERİ YAZ AYLARINDA KONUŞACAĞIZ"
Sebastian ligde en yüksek hedefler için mücadele ediyor. Çok iyi bir yerde bulunuyor. Onunla ilgilenen kulüpler hakkında sadece yaz aylarında konuşacağız.
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