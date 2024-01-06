FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski'nin menajerinden flaş sözler! Transfer için tarih verdi

"SZYMANSKI FENERBAHÇE'NİN İTİCİ GÜCÜ" Sebastian Szymanski Türkiye'de kendisini çok iyi buldu. Süper Lig'de 17 maçta 8 gol attı ve takım arkadaşlarına da 5 asist yaptı.

Onun bu performansı Fenerbahçe'nin itici gücü oldu. Hem Avrupa hem de Süper Lig'de takıma büyük yardım etti.