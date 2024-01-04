Forma Cengiz'in

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Cengiz Ünder yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen performansı ortaya koyamadı. Son olarak Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan yıldız oyuncu, ilk yarıda Barış Alper Yılmaz karşısında etkisiz kalınca teknik direktör İsmail Kartal tarafından oyundan alındı ve sağ kanada İrfan Can Kahveci geçti. Ancak bu hafta Cengiz'e gün doğdu.

İrfan Can Kahveci, cezalı olduğu için İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek. Bu nedenle teknik direktör İsmail Kartal, sağ kanatta formayı Cengiz Ünder'e verecek. Dün milli yıldızla birebir toplantı yapan 62 yaşındaki çalıştırıcının, "Artık kaliteni ortaya koyma vakti. Sakatlılar seni etkiledi. Ancak bu maç senin maçın olacak, kendini hazırla" dediği öğrenildi. Cengiz Ünder'in de hocası İsmail Kartal'a "Merak etme hocam bu maçta çok daha iyi olacağım" diyerek söz verdi.