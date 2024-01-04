Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Kartal'dan izin istedi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yapılacak takviyelerle birlikte bazı isimlerle de yolların ayrılması planlanıyor. Miha Zajc, Samet Akaydin ve Ryan Kent gibi futbolcularla vedalaşması beklenen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yolda. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sezon başında birçok yıldız ismi renklerine bağlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yapılacak transferlerle birlikte takımda düşünülmeyen bazı isimlerle vedalaşılacak.
Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Miha Zajc ve forma şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent ile birlikte performansı yetersiz bulunan Samet Akaydin ile yolların ayrılması bekleniyor.
Bu isimlere gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı.
UMUT NAYİR MÜSAADE İSTEDİ
Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı ancak Dzeko ve Batshuayi'nin arkasında kalan Umut Nayir, İsmail Kartal'la görüşecek kiralık olarak ayrılmak istediğini iletti.
Umut, Kartal'dan "EURO 2024'te yer almak istiyorum. Bunun için düzenli oynamam lazım" diyerek müsaade istedi.
Umut Nayir bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 120 dakika süre alabildi.
Golcü futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Umut'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki santrforun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
1.91 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro.
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