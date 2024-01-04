Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Kartal'dan izin istedi

Sarı-lacivertliler, 11 Ocak'ta başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Kanarya, kış transfer döneminde de başta stoper ve orta saha olmak üzere birçok takviye yapmayı planlıyor.