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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Kartal'dan izin istedi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yapılacak takviyelerle birlikte bazı isimlerle de yolların ayrılması planlanıyor. Miha Zajc, Samet Akaydin ve Ryan Kent gibi futbolcularla vedalaşması beklenen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yolda. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 08:47
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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Kartal'dan izin istedi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Kartal'dan izin istedi

Sarı-lacivertliler, 11 Ocak'ta başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Kartal'dan izin istedi

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Kanarya, kış transfer döneminde de başta stoper ve orta saha olmak üzere birçok takviye yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Kartal'dan izin istedi

Sezon başında birçok yıldız ismi renklerine bağlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Kartal'dan izin istedi

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yapılacak transferlerle birlikte takımda düşünülmeyen bazı isimlerle vedalaşılacak.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Kartal'dan izin istedi

Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Miha Zajc ve forma şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent ile birlikte performansı yetersiz bulunan Samet Akaydin ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Kartal'dan izin istedi

Bu isimlere gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Kartal'dan izin istedi

UMUT NAYİR MÜSAADE İSTEDİ

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı ancak Dzeko ve Batshuayi'nin arkasında kalan Umut Nayir, İsmail Kartal'la görüşecek kiralık olarak ayrılmak istediğini iletti.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Kartal'dan izin istedi

Umut, Kartal'dan "EURO 2024'te yer almak istiyorum. Bunun için düzenli oynamam lazım" diyerek müsaade istedi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Kartal'dan izin istedi

Umut Nayir bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 120 dakika süre alabildi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Kartal'dan izin istedi

Golcü futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Kartal'dan izin istedi

Umut'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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