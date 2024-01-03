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Geleceği işaret etti
Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, sosyal medya paylaşımında güneşin olduğu yere Fenerbahçe'yi ekledi. Tecrübeli futbolcu, fotoğrafın altına "Geçmişten ders al ve asla arkana bakma. Hayallerin önünde... İleri gitmek için tek yol! Büyük hayaller kur, çok çalış, gerçekleştir çünkü gelecek sonsuz olasılıklarla dolu" notunu düştü. Paylaşıma beğeni yağdı.
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