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TRANSFER HABERLERİ | Jorginho bu sefer Fenerbahçe'ye çok yakın!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin daha önce de gündemine gelen 32 yaşındaki yıldız futbolcu Jorginho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kanarya oyuncuyla yeniden yakından ilgilenirken yurt dışından sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Jorginho bu sefer Fenerbahçe'ye çok yakın!

Bir yandan stoper arayışlarına devam eden Fenerbahçe, diğer yandan da orta saha için girişimlerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jorginho bu sefer Fenerbahçe'ye çok yakın!

Liste oldukça kabarık ama son olarak o listenin ilk sırasına yeniden İtalyan yıldız Jorginho çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Jorginho bu sefer Fenerbahçe'ye çok yakın!

Her ne kadar Krunic için girişimler devam etse de sarı-lacivertli yönetim, 32 yaşındaki İtalyan orta saha için bu hafta sonuna kadar İngiltere'ye çıkarma yapacak ve hem Jorginho ile hem de Arsenal'le pazarlık masasına oturacak.

TRANSFER HABERLERİ | Jorginho bu sefer Fenerbahçe'ye çok yakın!

ARSENAL HAZIR

İngiltere'den gelen haberler de Fenerbahçe'nin bu girişimini doğrular nitelikte...

TRANSFER HABERLERİ | Jorginho bu sefer Fenerbahçe'ye çok yakın!

"football.london" adlı haber sitesi; Jorginho'nun uygun bir anlaşmayla ayrılmasının mümkün olduğunu belirtirken, "football insider" ise Arsenal'in ocak ayında Jorginho için gelecek olan teklifleri kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Jorginho bu sefer Fenerbahçe'ye çok yakın!

Haberde; Arsenal'in kadroda yer açmak için Jorginho'nun yanı sıra birkaç ismi daha ocak ayında satacağı bilgisi paylaşıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Jorginho bu sefer Fenerbahçe'ye çok yakın!

832 DAKİKA OYNADI

Geçen sezon ocak ayında Chelsea'den 11 milyon 300 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Jorginho, bu sezon Topçular'da toplamda 18 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Jorginho bu sefer Fenerbahçe'ye çok yakın!

832 dakika sahada kalabilen İtalyan yıldız, sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ | Jorginho bu sefer Fenerbahçe'ye çok yakın!

Yıldız futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeler sarı-lacivertli taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Jorginho bu sefer Fenerbahçe'ye çok yakın!

JORGINHO KİMDİR?

32 yaşındaki Brezilya doğumlu İtalyan oyuncu futbola Hellas Verona takımının alt yapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Jorginho bu sefer Fenerbahçe'ye çok yakın!

Ardından bir başka İtalyan ekibi Sambonifacese'e kiralık olarak gitti. Sonrasında kiralıktan Hellas Verona'ya dönen oyuncu 2014 devre arası transfer döneminde Napoli ile anlaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Jorginho bu sefer Fenerbahçe'ye çok yakın!

Napoli'den ise 2018 yazında İngiliz ekibi Chelsea'nin yolunu tuttu.

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