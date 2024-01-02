TRANSFER HABERLERİ | Jorginho bu sefer Fenerbahçe'ye çok yakın!

Bir yandan stoper arayışlarına devam eden Fenerbahçe, diğer yandan da orta saha için girişimlerini sürdürüyor.

Her ne kadar Krunic için girişimler devam etse de sarı-lacivertli yönetim, 32 yaşındaki İtalyan orta saha için bu hafta sonuna kadar İngiltere'ye çıkarma yapacak ve hem Jorginho ile hem de Arsenal'le pazarlık masasına oturacak.