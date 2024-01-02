TRANSFER HABERLERİ | Jorginho bu sefer Fenerbahçe'ye çok yakın!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin daha önce de gündemine gelen 32 yaşındaki yıldız futbolcu Jorginho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kanarya oyuncuyla yeniden yakından ilgilenirken yurt dışından sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
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ARSENAL HAZIR
İngiltere'den gelen haberler de Fenerbahçe'nin bu girişimini doğrular nitelikte...
"football.london" adlı haber sitesi; Jorginho'nun uygun bir anlaşmayla ayrılmasının mümkün olduğunu belirtirken, "football insider" ise Arsenal'in ocak ayında Jorginho için gelecek olan teklifleri kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.
Haberde; Arsenal'in kadroda yer açmak için Jorginho'nun yanı sıra birkaç ismi daha ocak ayında satacağı bilgisi paylaşıldı.
832 DAKİKA OYNADI
Geçen sezon ocak ayında Chelsea'den 11 milyon 300 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Jorginho, bu sezon Topçular'da toplamda 18 maça çıktı.
832 dakika sahada kalabilen İtalyan yıldız, sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.
Yıldız futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeler sarı-lacivertli taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı.
JORGINHO KİMDİR?
32 yaşındaki Brezilya doğumlu İtalyan oyuncu futbola Hellas Verona takımının alt yapısında başladı.
Ardından bir başka İtalyan ekibi Sambonifacese'e kiralık olarak gitti. Sonrasında kiralıktan Hellas Verona'ya dönen oyuncu 2014 devre arası transfer döneminde Napoli ile anlaştı.
Napoli'den ise 2018 yazında İngiliz ekibi Chelsea'nin yolunu tuttu.
Chelsea'den ise 2023 kış transfer döneminde Arsenal'e gitti.
Jorginho ayrıca ülkesi İtalya Milli Takımı'nın güncel oyuncusudur.
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