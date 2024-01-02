Haberler Fenerbahçe SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? | Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yeni tarih belli mi?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? | Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yeni tarih belli mi?

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanması beklenen ancak yaşanan aksaklıklar sebebiyle iptal olan derbinin yeni tarihi ve yeri merak konusu oldu. Futbolseverler maçın ertelendiği tarihi merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman oynanacak? Derbi yeni tarih belli mi?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 11:11 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 11:32
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SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? | Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yeni tarih belli mi?

DERBİ HANGİ GÜNE ERTELENDİ? | 29 Aralık'ta oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesiyle yeni tarih merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futboseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman oynanacak? Derbi yeni tarih belli mi?

DERBİ NE ZAMAN OYNANACAK?

29 Aralık'ta Suudi Arabistan Riyad'da oynanması beklenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa derbi maçı iptal edildi. Mevcut durumda TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yapılan ortak açıklamaya göre, Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi. Ancak açıklamada net bir tarih belirtilmedi.

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