SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? | Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yeni tarih belli mi?

DERBİ HANGİ GÜNE ERTELENDİ? | 29 Aralık'ta oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesiyle yeni tarih merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futboseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman oynanacak? Derbi yeni tarih belli mi?

DERBİ NE ZAMAN OYNANACAK?

29 Aralık'ta Suudi Arabistan Riyad'da oynanması beklenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa derbi maçı iptal edildi. Mevcut durumda TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yapılan ortak açıklamaya göre, Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi. Ancak açıklamada net bir tarih belirtilmedi.