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Emre Mor Hatayspor'a
Volkan Demirel'in raporuyla transferde atağa kalkan Hatayspor, tanıdık bir ismi gündemine aldı. Bordo-beyazlılar, F.Bahçe'den Emre Mor için görüşmelere başladı. Karagümrük'te birlikte çalıştığı dönemde oyuncuyu hayata döndüren Demirel, Emre'yi kadrosunda görmek istediğini iletti. Bu sezon ligde 2 maçta sadece 7 dakika süre alan 26 yaşındaki kanadın 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
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