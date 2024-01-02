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Crespo için Ocak ayı oldukça kritik
Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan ve bin 50 dakika süre alıp, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan Miguel Crespo'ya uyarı geldi. Portekizli oyuncunun performansından memnun olmayan teknik heyet, 'kendini toparla' mesajını iletti. Crespo, ocak ayındaki maçlarda iyi performans gösteremezse yollar ayrılabilir.
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