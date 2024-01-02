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5 isim yolcu

Fenerbahçe’de devre arası operasyonu başlıyor. Sarı-lacivertliler, Batshuayi, Peres, Kent, Zajc ve Lincoln ile yollarını ayıracak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 06:50
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5 isim yolcu

Bu sezon tüm kulvarlardaki kupalara talip olan Fenerbahçe, sezon başında yaptığının bir benzerini devre arasında da gerçekleştirecek. Kadrosuna en az 3 oyuncu katmayı planlayan sarı-lacivertliler, 5 isimle de yollarını ayıracak. Takımda huzursuzluk çıkaran Michy Batshuayi ve forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Ryan Kent ilk iki sıradaki isimler.

ZAJC GÖZDEN DÜŞTÜ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon başında kadroda tutmak için büyük çaba sarf ettiği ancak sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Miha Zajc da gönderilecek bir başka isim... Sezonun ilk yarısında sözleşmesi dondurulan Lincoln'ün de menajerine 'kulüp bul' talimatı verildi. Luan Peres de gönderilecek diğer oyuncu...

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