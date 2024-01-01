Fenerbahçe transferde şaha kalktı! İki yıldızdan birisi gelecek
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da devre arası transfer dönemi için kollar sıvanırken sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın da onay verdiği İngiltere'den o 2 yıldız isimden birisinin transferinin bitirilmesine karar verildi. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fakat Atletico Madrid'in bu transfere pek sıcak bakmamasından dolayı öncelik değişti ve yeni rota olarak İngiltere belirledi.
KARTAL'DAN ONAY ÇIKTI
Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk iki sırasında ise şu anda Tottenham'dan Eric Dier ve Nottingham Forest'tan Scott McKenna bulunuyor.
Fenerbahçe yönetimi, bu hafta içinde Ada'ya çıkarma yapacak ve sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan iki yıldız için görüşmelerde bulunacak.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın iki oyuncuya da 'olur' yanıtını verdiği öğrenilirken, önceliğinin ise Dier olduğu bildirildi.
Dier'da anlaşma sağlanamazsa McKenna, İstanbul'a getirilecek.
Fenerbahçe Eric Dier'in ardından İskoç futbolcu Scott McKenna'nın transferde gündeme gelmesi taraftarları heyecanlandırdı. Bu anlamda oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılıyor.
SCOTT MCKENNA KİMDİR?
27 yaşındaki Scott McKenna futbola ülkesi İskoçya'nın Aberdeen takımının altyapısında başladı.
Ardından bir başka İskoç ekibi Ayr United'ın yolunu tuttu.
Sonrasında ise Alloa Athletic ve Ayr United takımlarında forma terletti.
2017 yazında Aberdeen'e geri dönen futbolcu, 2020'de İngiliz ekibi Nottingham Forest ile anlaştı.
Yıldız stoper ile ilgili gelişmeler sarı-lacivertli camiada merakla takip ediliyor.
DİĞER