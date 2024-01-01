Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferde şaha kalktı! İki yıldızdan birisi gelecek

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! İki yıldızdan birisi gelecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da devre arası transfer dönemi için kollar sıvanırken sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın da onay verdiği İngiltere'den o 2 yıldız isimden birisinin transferinin bitirilmesine karar verildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe transferde şaha kalktı! İki yıldızdan birisi gelecek

Rodrigo Becao'nun sakatlanmasının ardından devre arasında kadrosuna kaliteli bir stoper katmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de liste oldukça kabarık.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Fenerbahçe transferde şaha kalktı! İki yıldızdan birisi gelecek

Ancak bu transferlerde maliyet hesabı da yapılıyor.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! İki yıldızdan birisi gelecek

Bu nedenle bazı isimlerin üzerini çizmek zorunda kalan yönetim, ilk hedef olarak milli yıldız Çağlar Söyüncü belirlenmişti.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! İki yıldızdan birisi gelecek

Fakat Atletico Madrid'in bu transfere pek sıcak bakmamasından dolayı öncelik değişti ve yeni rota olarak İngiltere belirledi.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! İki yıldızdan birisi gelecek

KARTAL'DAN ONAY ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk iki sırasında ise şu anda Tottenham'dan Eric Dier ve Nottingham Forest'tan Scott McKenna bulunuyor.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! İki yıldızdan birisi gelecek

Fenerbahçe yönetimi, bu hafta içinde Ada'ya çıkarma yapacak ve sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan iki yıldız için görüşmelerde bulunacak.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! İki yıldızdan birisi gelecek

Teknik direktör İsmail Kartal'ın iki oyuncuya da 'olur' yanıtını verdiği öğrenilirken, önceliğinin ise Dier olduğu bildirildi.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! İki yıldızdan birisi gelecek

Dier'da anlaşma sağlanamazsa McKenna, İstanbul'a getirilecek.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! İki yıldızdan birisi gelecek

Fenerbahçe Eric Dier'in ardından İskoç futbolcu Scott McKenna'nın transferde gündeme gelmesi taraftarları heyecanlandırdı. Bu anlamda oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılıyor.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! İki yıldızdan birisi gelecek

SCOTT MCKENNA KİMDİR?

27 yaşındaki Scott McKenna futbola ülkesi İskoçya'nın Aberdeen takımının altyapısında başladı.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! İki yıldızdan birisi gelecek

Ardından bir başka İskoç ekibi Ayr United'ın yolunu tuttu.

Fenerbahçe transferde şaha kalktı! İki yıldızdan birisi gelecek

Sonrasında ise Alloa Athletic ve Ayr United takımlarında forma terletti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Szymanski değere bindi!
F.Bahçe'ye ManU'dan gelecek!
BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI 2024? | Milli Piyango 400 milyon TL hangi ile çıktı?
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı! Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı! 00:11
Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor! Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor! 00:11
Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! 00:11
G.Saray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay G.Saray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay 00:11
Jesus G.Saray'a transferde rakip oldu! Jesus G.Saray'a transferde rakip oldu! 00:11
Milan'dan flaş hamle! İndirime gittiler Milan'dan flaş hamle! İndirime gittiler 00:11
Daha Eski
Kartal'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor Kartal'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor 00:11
Kanarya'dan Ada'ya çıkarma! Teklifi belli oldu Kanarya'dan Ada'ya çıkarma! Teklifi belli oldu 00:11
Bomba iddia! O yıldız G.Saray'a önerildi Bomba iddia! O yıldız G.Saray'a önerildi 00:11
F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında! F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında! 00:11
Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... 00:11
Final öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı! Final öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı! 00:11