Fenerbahçe transferde şaha kalktı! İki yıldızdan birisi gelecek

Fakat Atletico Madrid'in bu transfere pek sıcak bakmamasından dolayı öncelik değişti ve yeni rota olarak İngiltere belirledi.

KARTAL'DAN ONAY ÇIKTI Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk iki sırasında ise şu anda Tottenham'dan Eric Dier ve Nottingham Forest'tan Scott McKenna bulunuyor.