Fenerbahçe 2023'ü kupayla kapattı

Fenerbahçe, 2023'te bir anlamda yeniden çıkışa geçti... Süper Lig'in ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray'ın averajla önünde lider tamamlayan sarılacivertliler, aynı zamanda 10 yıl sonra da kupa sevinci yaşadı. Jorge Jesus önderliğinde İzmir'de oynanan finalde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden sarı-kanarya 2013'ten sonra Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

CENGİZ ÜNDER'E 15 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, 16 futbolcuyu da bu sene renklerine bağladı. Ocak ayında 2'si yerli 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren F.Bahçe, sezon sonunda ise kadroda değişimine gitti. Yaz döneminde 4'ü Türk, 9'u yabancı toplam 13 futbolcu transfer edildi. Edin Dzeko, Dusan Tadic gibi yıldızları bedelsiz olarak renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödedi.