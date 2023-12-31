TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer dönemi hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler kadrosuna katacağı isimler için girişimlerini sürdürürken yıldız isim Avrupa'dan bazı kulüplerin radarına girdi. (FB transfer haberleri)
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Bu oyunculardan biri de Jayden Oosterwolde oldu...
Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe'de yeteri kadar süre alamasa da Avrupa'daki bazı kulüplerin radarına takıldı.
İspanya ve Portekiz'den Hollandalı beki izleyen bazı kulüpler olduğu ve sezon sonuna kadar Oosterwolde'yi gözlem altında tutacakları iddia edildi.
22 yaşındaki genç futbolcu, Fenerbahçe'ye 30 Ocak 2023 tarihinde 6 milyon euro karşılığında Parma'dan geldi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Oosterwolde, 1 gole imzasını attı.
Surinam asıllı Hollandalı bekin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?
26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Twente altyapısında başladı.
2020 yılında Twente'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.
2022'nin ocak ayında ise İtalyan ekibi Parma'ya kiralandı.
Fenerbahçe'ye geride bıraktığımız sezon ara transfer döneminde dahil oldu.
1.89 cm boyundaki Surinam asıllı Hollandalı, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
Genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
22 yaşındaki yıldız ismin güncel piyasa değeri 7 milyon euro...
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