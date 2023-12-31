Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer dönemi hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler kadrosuna katacağı isimler için girişimlerini sürdürürken yıldız isim Avrupa'dan bazı kulüplerin radarına girdi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 10:06
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!

Sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemine az bir zaman kala operasyonlarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!

Kadrosuna katacağı isimler için girişimlerini sürdüren Kanarya'da bazı isimlere talipler de çıkıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!

Bu oyunculardan biri de Jayden Oosterwolde oldu...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!

Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe'de yeteri kadar süre alamasa da Avrupa'daki bazı kulüplerin radarına takıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!

İspanya ve Portekiz'den Hollandalı beki izleyen bazı kulüpler olduğu ve sezon sonuna kadar Oosterwolde'yi gözlem altında tutacakları iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!

22 yaşındaki genç futbolcu, Fenerbahçe'ye 30 Ocak 2023 tarihinde 6 milyon euro karşılığında Parma'dan geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Oosterwolde, 1 gole imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!

Surinam asıllı Hollandalı bekin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!

Profesyonel futbol kariyerine Twente altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!

2020 yılında Twente'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!

2022'nin ocak ayında ise İtalyan ekibi Parma'ya kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!

Fenerbahçe'ye geride bıraktığımız sezon ara transfer döneminde dahil oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!

1.89 cm boyundaki Surinam asıllı Hollandalı, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya'da ayrılık rüzgarları! 'Kulüp bul' denildi
F.Bahçe'den İngiltere harekatı!
Milli Piyango çekilişi sonucu SORGULAMA
Milli Piyango bileti kaça kadar satılıyor?
PASAPORT ÜCRETLERİ 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... 09:39
Kanarya'da ayrılık rüzgarları! 'Kulüp bul' denildi Kanarya'da ayrılık rüzgarları! 'Kulüp bul' denildi 09:11
Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! 00:42
Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! 00:40
A. Efes zorlanmadan kazandı! A. Efes zorlanmadan kazandı! 23:38
A. Efes zorlanmadan kazandı! A. Efes zorlanmadan kazandı! 23:37
Daha Eski
Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! 23:33
Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! 23:33
Angelino'nun yerine 2 aday! Angelino'nun yerine 2 aday! 23:07
ManU deplasmanda kaybetti! ManU deplasmanda kaybetti! 22:37
ManU deplasmanda kaybetti! ManU deplasmanda kaybetti! 22:37
F.Bahçe'den İngiltere harekatı! F.Bahçe'den İngiltere harekatı! 22:36