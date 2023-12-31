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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Devre arası transfer dönemi için bir süredir Rade Krunic'le ilgilenen Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. İtalyan devi Milan'ın, oyuncunun bonservisinde indirime gittiği ifade edildi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 14:25
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

Sarı lacivertliler yılbaşı sonrası hedeflediği futbolcuların transferi için gaza basacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

Kanarya'da ocak ayı için en önemli gündem maddesi ise orta saha transferi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda 6 numaraya takviye yapmak için kolları sıvamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

Fenerbahçe'de orta saha transferi için en büyük aday ise Milan forması giyen Rade Krunic.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

Yönetim yaz transfer döneminde de ilgi gösterdiği Boşnak yıldızı devre arası için yeniden gündemine almıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

Yazın Krunic'i bırakmayan İtalyan ekibi, ocak ayında ayrılığa vize vermişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

Ancak Milan'ın Krunic için 7 milyon euro bonservis ücreti istediği belirtilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

Milan CEO'su Giorgio Furlani geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Krunic ile ayrılık konusunda anlaştık. Ancak istediğimiz rakamı veren olmazsa takımda kalır" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

Tüm bunların yanı sıra Boşnak oyuncunun transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

Milan'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

Konuyla ilgili bilgiyi ise İtalyan basını verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

MILAN FİYAT KIRDI!

Ocak ayında Krunic ile yollarını kesin olarak ayırmak isteyen Milan, yıldız oyuncu için indirime gitti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Radiorossonera'dan aktardığı habere göre, İtalyan devi, deneyimli futbolcu için 7 milyon Euro'dan 4 milyon euro'ya kadar indi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

Ancak Milan'a henüz resmi bir teklifin gelmediği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

Krunic ile ilgilenen takımlar arasına Fenerbahçe'nin yanı sıra Lyon da bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

KRUNIC'TEN FLAŞ HAREKET!

Öte yandan tecrübeli oyuncu, Milan'ın ligde Sassuolo ile oynadığı maçta flaş bir harekete imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Sassuolo karşılaşmasının 63. dakikasında yedek kulübesinde olan Krunic'e ısınması yönünde talimat verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

Ancak deneyimli orta saha sırtında ağrı olduğu gerekçesiyle ısınmaya gitmedi.

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