FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler

MILAN FİYAT KIRDI! Ocak ayında Krunic ile yollarını kesin olarak ayırmak isteyen Milan, yıldız oyuncu için indirime gitti.

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Radiorossonera'dan aktardığı habere göre, İtalyan devi, deneyimli futbolcu için 7 milyon Euro'dan 4 milyon euro'ya kadar indi.