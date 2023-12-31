FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'dan flaş Krunic hamlesi! İndirime gittiler
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Devre arası transfer dönemi için bir süredir Rade Krunic'le ilgilenen Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. İtalyan devi Milan'ın, oyuncunun bonservisinde indirime gittiği ifade edildi. (FB transfer haberleri)
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Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda 6 numaraya takviye yapmak için kolları sıvamıştı.
Fenerbahçe'de orta saha transferi için en büyük aday ise Milan forması giyen Rade Krunic.
Yönetim yaz transfer döneminde de ilgi gösterdiği Boşnak yıldızı devre arası için yeniden gündemine almıştı.
Yazın Krunic'i bırakmayan İtalyan ekibi, ocak ayında ayrılığa vize vermişti.
Ancak Milan'ın Krunic için 7 milyon euro bonservis ücreti istediği belirtilmişti.
Milan CEO'su Giorgio Furlani geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Krunic ile ayrılık konusunda anlaştık. Ancak istediğimiz rakamı veren olmazsa takımda kalır" ifadelerini kullanmıştı.
Tüm bunların yanı sıra Boşnak oyuncunun transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.
Milan'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
Konuyla ilgili bilgiyi ise İtalyan basını verdi.
İşte detaylar...
MILAN FİYAT KIRDI!
Ocak ayında Krunic ile yollarını kesin olarak ayırmak isteyen Milan, yıldız oyuncu için indirime gitti.
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Radiorossonera'dan aktardığı habere göre, İtalyan devi, deneyimli futbolcu için 7 milyon Euro'dan 4 milyon euro'ya kadar indi.
Ancak Milan'a henüz resmi bir teklifin gelmediği ifade edildi.
Krunic ile ilgilenen takımlar arasına Fenerbahçe'nin yanı sıra Lyon da bulunuyor.
KRUNIC'TEN FLAŞ HAREKET!
Öte yandan tecrübeli oyuncu, Milan'ın ligde Sassuolo ile oynadığı maçta flaş bir harekete imza attı.
Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Sassuolo karşılaşmasının 63. dakikasında yedek kulübesinde olan Krunic'e ısınması yönünde talimat verdi.
Ancak deneyimli orta saha sırtında ağrı olduğu gerekçesiyle ısınmaya gitmedi.
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