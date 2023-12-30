Haberler Fenerbahçe Savic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Atletico Madrid'in kararı

Savic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Atletico Madrid'in kararı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Stefan Savic ile ilgilenen sarı lacivertliler oyuncunun transferi için nabız yoklamaya devam ediyor. Atletico Madrid Karadağlı stoper için son kararını verdi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 13:23 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 13:25
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ENES CEVAHİRCİ
Savic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Atletico Madrid'in kararı

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Savic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Atletico Madrid'in kararı

Sarı lacivertliler ocak ayında yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

Savic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Atletico Madrid'in kararı

Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran yönetim savunma hattına takviye yapmaya hazırlanıyor.

Savic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Atletico Madrid'in kararı

Savunma hattında yaşanan sık sakatlıklar ve formsuzluktan ötürü Fenerbahçe Stefan Savic'i gündemine almıştı.

Savic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Atletico Madrid'in kararı

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI!
Savic'in menajeri Zarko Pelicic, "Fenerbahçe ile Savic konusunda pazarlık yaptığımız doğru değil.

Savic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Atletico Madrid'in kararı

Futbolcunun Atletico Madrid'le geçerli bir sözleşmesi var." ifadelerini kullandı.

Savic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Atletico Madrid'in kararı

Sarı lacivertli kurmaylar, Karadağlı stopere Fenerbahçe forması giydirmek için yoğun mesai harcıyordu.

Savic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Atletico Madrid'in kararı

Fenerbahçe'ye Stefan Savic'in transferinden kötü haber geldi.

Savic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Atletico Madrid'in kararı

AS'ta yer alan habere göre Atletico Madrid yıldız savunmacı Savic'i kadrosunda tutma kararı aldı.

Savic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Atletico Madrid'in kararı

SIMEONE KADRODA KALSIN DEDİ

Sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Savic'ten 6 ay daha yaralanma kararı alındı.

Savic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Atletico Madrid'in kararı

Fikstür yoğunluğunu ve sakatlıkları düşünen Madrid ekibinin teknik direktörü Diego Simeone, Savic'i stoper rotasyonunda bulundurmak istiyor.

Savic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Atletico Madrid'in kararı

Stefan Savic bu sezon Atletico Madrid formasıyla 13 maçta görev aldı.

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