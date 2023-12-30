Savic Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Atletico Madrid'in kararı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Stefan Savic ile ilgilenen sarı lacivertliler oyuncunun transferi için nabız yoklamaya devam ediyor. Atletico Madrid Karadağlı stoper için son kararını verdi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 13:23 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 13:25
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Savunma hattında yaşanan sık sakatlıklar ve formsuzluktan ötürü Fenerbahçe Stefan Savic'i gündemine almıştı.
MENAJERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI!
Savic'in menajeri Zarko Pelicic, "Fenerbahçe ile Savic konusunda pazarlık yaptığımız doğru değil.
Futbolcunun Atletico Madrid'le geçerli bir sözleşmesi var." ifadelerini kullandı.
Sarı lacivertli kurmaylar, Karadağlı stopere Fenerbahçe forması giydirmek için yoğun mesai harcıyordu.
Fenerbahçe'ye Stefan Savic'in transferinden kötü haber geldi.
AS'ta yer alan habere göre Atletico Madrid yıldız savunmacı Savic'i kadrosunda tutma kararı aldı.
SIMEONE KADRODA KALSIN DEDİ
Sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Savic'ten 6 ay daha yaralanma kararı alındı.
Fikstür yoğunluğunu ve sakatlıkları düşünen Madrid ekibinin teknik direktörü Diego Simeone, Savic'i stoper rotasyonunda bulundurmak istiyor.
Stefan Savic bu sezon Atletico Madrid formasıyla 13 maçta görev aldı.
Tecrübeli stoperin güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
Savic, Kadarağ Milli Takımı ile 72 karşılaşmada 9 gollük katkı sağladı.
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