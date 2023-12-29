Haberler Fenerbahçe "Turkcell Süper Kupa finali maçı iptal edildi!"

"Turkcell Süper Kupa finali maçı iptal edildi!"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finali maçı öncesi kritik gelişmeler yaşanıyor. Son olarak iki ekip de maçın oynanma saati geçmesine rağmen stada gelmemişti. A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın verdiği son dakika bilgisine göre, Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin verilmeyince sahaya çıkmayı reddetti ve karşılaşma iptal oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 20:53 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 21:51
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"Turkcell Süper Kupa finali maçı iptal edildi!"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, yaşanan krizin ardından iptal edildi.

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın son dakika olarak geçtiği bilgiye göre, Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin verilmeyince sahaya çıkmayı reddetti.

Süper Kupa finaliyle ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor...

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MALZEMELER STATTAN TOPLANDI

Öte yandan, erken saatlerde mücadele öncesi hazırlık adına stadyuma gelen iki takımın malzemecileri, karşılaşmanın durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmasa da maçın oynanması beklenmediği için toplanan eşyalarla birlikte stadyumdan ayrıldı.

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Süper Kupa finalinin iptal olması sonrası iki kulüp, Riyad'dan ilk uçakla Türkiye'ye dönecek.

Fenerbahçe kafilesinin saat 04.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda; Galatasaray kafilesinin ise saat 04.00'te İstanbul Havalimanı'nda olacağı öğrenildi.

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