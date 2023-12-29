"Turkcell Süper Kupa finali maçı iptal edildi!"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, yaşanan krizin ardından iptal edildi.

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın son dakika olarak geçtiği bilgiye göre, Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin verilmeyince sahaya çıkmayı reddetti.

Süper Kupa finaliyle ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor...

FENERBAHÇE ALKIŞLARLA OTELDEN AYRILDI

MALZEMELER STATTAN TOPLANDI

Öte yandan, erken saatlerde mücadele öncesi hazırlık adına stadyuma gelen iki takımın malzemecileri, karşılaşmanın durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmasa da maçın oynanması beklenmediği için toplanan eşyalarla birlikte stadyumdan ayrıldı.

GALATASARAY ÇALIŞANLARINI TAŞIYAN OTOBÜS, STADYUMDAN AYRILDI

Galatasaray çalışanlarını taşıyan otobüs, stadyumdan ayrıldı. pic.twitter.com/WElccrnl05 — Fotomaç (@fotomac) December 29, 2023

İKİ TAKIM SABAHA KARŞI TÜRKİYE'DE OLACAK

Süper Kupa finalinin iptal olması sonrası iki kulüp, Riyad'dan ilk uçakla Türkiye'ye dönecek.

Fenerbahçe kafilesinin saat 04.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda; Galatasaray kafilesinin ise saat 04.00'te İstanbul Havalimanı'nda olacağı öğrenildi.