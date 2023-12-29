TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İstanbul'dan ev bakıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısı için yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun transferini bitiriyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 17:16Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 17:20
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