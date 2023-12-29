Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İstanbul'dan ev bakıyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İstanbul'dan ev bakıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısı için yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun transferini bitiriyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 17:16 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 17:20
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İstanbul'dan ev bakıyor

Ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte kıran kırana zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İstanbul'dan ev bakıyor

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İstanbul'dan ev bakıyor

Sezon başında yaptığı transferlerle gündem olan Kanarya, ocak ayında takıma kazandıracağı isimlerle şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İstanbul'dan ev bakıyor

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'nin önceliğiyse stoper ve orta saha bölgeleri...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İstanbul'dan ev bakıyor

Sarı-lacivertliler, bu bölgelerde yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle büyük sorun yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İstanbul'dan ev bakıyor

Özellikle Fred'in sakatlığı sonrası takımın performansı büyük düşüş gösterirken, yönetim bu bölgeyi güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İstanbul'dan ev bakıyor

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için gündemindeki 1 numaralı isimse Rade Krunic...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İstanbul'dan ev bakıyor

Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Boşnak futbolcuyu sezon başında da kadrosuna katmak istemiş ancak Serie A ekibinin oyuncuyu bırakmaması üzerine transfer gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İstanbul'dan ev bakıyor

Kanarya, sezon başında renklerine bağlayamadığı 30 yaşındaki futbolcuyu takıma kazandırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İstanbul'dan ev bakıyor

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe, Süper Kupa finalindeki Galatasaray maçı sonrası Krunic için İtalya'ya çıkarma yapacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İstanbul'dan ev bakıyor

Tecrübeli oyuncunun da İstanbul'dan ev baktığı öğrenilirken, nerede ikamet edeceği hatta şoförünün kim olacağına dair detayların da yavaş yavaş netleştiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İstanbul'dan ev bakıyor

Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla 14 maça çıktı.

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