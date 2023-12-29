TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk imza yolda! İstanbul'dan ev bakıyor

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe, Süper Kupa finalindeki Galatasaray maçı sonrası Krunic için İtalya'ya çıkarma yapacak.

Tecrübeli oyuncunun da İstanbul'dan ev baktığı öğrenilirken, nerede ikamet edeceği hatta şoförünün kim olacağına dair detayların da yavaş yavaş netleştiği belirtildi.