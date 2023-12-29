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Kaptanlardan zafer sözü

Fenerbahçe’de kaptanlar Edin Dzeko, İrfan Can, Mert Hakan ile Dusan Tadic, takımla bir toplantı yaptı ve kupanın önemini takım arkadaşlarına bir kez daha anlattı. Zafer sözü verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Kaptanlardan zafer sözü

Fenerbahçe, Süper Kupa maçında bugün Galatasaray'la Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşılaşacak. Hafta sonu ligde ezeli rakibini konuk eden ancak oynadığı oyunla taraftarını hüsrana uğratan sarı-lacivertliler, kupayı kazanarak kendini affettirmek istiyor. Bu bağlamda hafta başından beri hummalı bir çalışma gerçekleştiren Fenerbahçe'de kaptanlar dümene geçti ve bugün oynanacak kupayı kazanmak için galibiyet yemini etti.

Takım kaptanları Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Dusan Tadic, teknik direktör İsmail Kartal'dan izin alarak takımla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Galatasaray'ın elinden kupayı almanın önemine dikkat çekildi. Son olarak söz alan Mert Hakan arkadaşlarına; "Hafta sonu herkesi üzdük. Taraftarlarımıza ve camiamıza özür borcumuz var. Bunu da Galatasaray'ın elinden kupayı alarak ödeyebiliriz. Kazanacağız ve kazanmaktan başka çare yok" diyerek seslendi.

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