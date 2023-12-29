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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve...

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonuna son sürat devam eden Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncular da bellli olmaya başladı. Ocak ayını hareketli geçirecek olan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılmak isteyen yıldız futbolcu, yönetimle yaptığı görüşmede bu isteğini iletti. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 13:32
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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve...

Trendyol Süper Lig'de averajla lider konumda olan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve...

Ocak ayındaki transfer dönemine büyük önem veren sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden Kanarya'da eksik bölgeler belirlendi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve...

Fenerbahçe'de stoper, orta saha ve forvet transferi için harekete geçildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve...

Nokta atışı isimleri renklerine bağlamak isteyen yönetim, hedefteki yıldızlar için girişimleri hızlandırdı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve...

Transfer için yoğun uğraş veren sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncuların da son durumu merak ediliyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve...

Bazı isimlere veda edecek olan Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve...

SAMET AKAYDİN TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİ
Son olarak Galatasaray ile oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finalinin kadrosuna alınmayan Samet Akaydin'ın takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve...

Sezon başında forma şansı bulmakta oldukça zorlanan ancak Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'nun sakatlıkları sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'ın görev verdiği tecrübeli stoper, kendisinden beklenen performansı gösterememişti.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve...

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ile yaptığı görüşmede Avrupa Şampiyonası'nda yer alabilmek için oynaması gerektiği cevabını alan Akaydin, bu durum sonrasında harekete geçti.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve...

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ!
Hürriyet'in haberine göre; Samet Akaydin, haziran ayında düzenlenecek olan EURO 2024'te A Milli Takım formasını terletmek istediği için yönetim ile görüştü.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve...

Sarı-lacivertli kurmaylardan ayrılık için kolaylık talep eden Akaydin'in kiralık olarak takımdan gidişine sıcak bakıldığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Kupa finali öncesinde düzenlenen basın toplantısında Samet Akaydin'in kadroya alınmamasıyla ilgili gelen soruyu yanıtlamıştı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve...

Kartal, 'Samet Akaydin, ayrılmak istediği için mi kadroya alınmadı?' sorusunu, 'Kadroya ben almadım' şeklinde cevapladı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve...

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, sarı - lacivertli formayla 34 resmi maça çıktı ve 2668 dakika sahada kaldı.

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