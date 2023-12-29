Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve...

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ile yaptığı görüşmede Avrupa Şampiyonası'nda yer alabilmek için oynaması gerektiği cevabını alan Akaydin, bu durum sonrasında harekete geçti.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ!

Hürriyet'in haberine göre; Samet Akaydin, haziran ayında düzenlenecek olan EURO 2024'te A Milli Takım formasını terletmek istediği için yönetim ile görüştü.