Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Yönetimle görüştü ve...
Son dakika spor haberi: Transfer operasyonuna son sürat devam eden Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncular da bellli olmaya başladı. Ocak ayını hareketli geçirecek olan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılmak isteyen yıldız futbolcu, yönetimle yaptığı görüşmede bu isteğini iletti. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Fenerbahçe'de stoper, orta saha ve forvet transferi için harekete geçildi.
Nokta atışı isimleri renklerine bağlamak isteyen yönetim, hedefteki yıldızlar için girişimleri hızlandırdı.
Transfer için yoğun uğraş veren sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncuların da son durumu merak ediliyor.
Bazı isimlere veda edecek olan Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.
SAMET AKAYDİN TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİ
Son olarak Galatasaray ile oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finalinin kadrosuna alınmayan Samet Akaydin'ın takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
Sezon başında forma şansı bulmakta oldukça zorlanan ancak Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'nun sakatlıkları sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'ın görev verdiği tecrübeli stoper, kendisinden beklenen performansı gösterememişti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ile yaptığı görüşmede Avrupa Şampiyonası'nda yer alabilmek için oynaması gerektiği cevabını alan Akaydin, bu durum sonrasında harekete geçti.
YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ!
Hürriyet'in haberine göre; Samet Akaydin, haziran ayında düzenlenecek olan EURO 2024'te A Milli Takım formasını terletmek istediği için yönetim ile görüştü.
Sarı-lacivertli kurmaylardan ayrılık için kolaylık talep eden Akaydin'in kiralık olarak takımdan gidişine sıcak bakıldığı kaydedildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Kupa finali öncesinde düzenlenen basın toplantısında Samet Akaydin'in kadroya alınmamasıyla ilgili gelen soruyu yanıtlamıştı.
Kartal, 'Samet Akaydin, ayrılmak istediği için mi kadroya alınmadı?' sorusunu, 'Kadroya ben almadım' şeklinde cevapladı.
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, sarı - lacivertli formayla 34 resmi maça çıktı ve 2668 dakika sahada kaldı.
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