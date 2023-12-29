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Büyük şölen

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Büyük şölen

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Bugün saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'ndaki mücadelede Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak.

BÜYÜK ŞÖLEN

Galatasaray, 7 Fenerbahçe ise 4. kez kupayı kazanmak için savaşacak. Mücadele öncesinde ses ve ışık gösterileri yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel tören gerçekleştirilecek. Birçok sanatçının sahne alacağı maç öncesinde Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. Yılı onuruna hazırlanan 100. Yıl Marşı'nı seslendirecek. Ayrıca 100 kişilik ekiple Türk bayrağı, Atatürk posteri ve kulüp armaları açılaca

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