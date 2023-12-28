Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor
Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin yıldızı Bright Osayi-Samuel ile sarı-kırmızılıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe bu sonuçla puanını 44'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertlilerle aynı puanda bulunan Galatasaray ise averaj farkıyla ikinci sırada yer aldı.
İki takım, cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinde bir kez daha kozlarını paylaşacak.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki takım da ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
İki takım da kadrolarına kazandıracağı isimlerle sezonu zirvede tamamlamak ve şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
OSAYI VE KEREM'E LEEDS KANCASI
İngiliz basını, Leeds United'ın Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel ve Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor.
Haberde Osayi'yi Leeds dışında Crystal Palace ve Wolverhampton'ın da istediği kaydedildi.
Öte yandan İngiliz ekibinin Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklif yapma hazırlığında olduğu vurgulandı.
Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.
Nijeryalı yıldız, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Osayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.
Kerem Aktürkoğlu ise bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta süre aldı.
Milli yıldız, 8 gol ve 8 asistlik bir katkı sağladı.
Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro.
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