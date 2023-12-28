Haberler Fenerbahçe Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin yıldızı Bright Osayi-Samuel ile sarı-kırmızılıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 10:54
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MERT KILIÇ
Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

Süper Lig'de kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

İki ezeli rakip, ligin 18. haftasında kozlarını paylaştı.

Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 44'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

Sarı-lacivertlilerle aynı puanda bulunan Galatasaray ise averaj farkıyla ikinci sırada yer aldı.

Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

İki takım, cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinde bir kez daha kozlarını paylaşacak.

Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki takım da ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

İki takım da kadrolarına kazandıracağı isimlerle sezonu zirvede tamamlamak ve şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor.

Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

OSAYI VE KEREM'E LEEDS KANCASI

İngiliz basını, Leeds United'ın Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel ve Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor.

Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

Haberde Osayi'yi Leeds dışında Crystal Palace ve Wolverhampton'ın da istediği kaydedildi.

Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

Öte yandan İngiliz ekibinin Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklif yapma hazırlığında olduğu vurgulandı.

Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.

Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

Nijeryalı yıldız, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

Osayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.

Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

Kerem Aktürkoğlu ise bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta süre aldı.

Yer yerinden oynayacak! Bright Osayi-Samuel ve Kerem Aktürkoğlu aynı takıma gidiyor

Milli yıldız, 8 gol ve 8 asistlik bir katkı sağladı.

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