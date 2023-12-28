Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'ın aklı fikri Süper Kupa'da! İşte dev maça özel planı

İsmail Kartal'ın aklı fikri Süper Kupa'da! İşte dev maça özel planı

Ligde istediğini alamayan İsmail hoca, kupayı Galatasaray’ın elinden almak için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Fenerbahçe'de tecrübeli çalıştırıcı, A ve B olmak üzere derbi için iki özel plan hazırladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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İsmail Kartal'ın aklı fikri Süper Kupa'da! İşte dev maça özel planı

Fenerbahçe'de gündem Süper Kupa... Ligde oynadığı derbide Galatasaray'a karşı etkisiz bir oyun ortaya koyan ve ağır eleştiriler alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, kupaya özel hazırlanıyor. Ekibiyle birlikte hafta başından itibaren Samandıra'ya kapanan ve hummalı bir çalışma gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcı, A ve B planı olmak üzere iki oyun şablonu belirledi.

ÇİFT FORVET

İsmail hoca, A planını Fred ve İsmail üzerinden kurdu... Maçın ilk düdüğüyle birlikte bu ikili ön alan baskısı yapacak ve Galatasaraylı oyuncuları hataya zorlayarak kapacakları topları hücum hattıyla buluşturacak. Bu planda istenilen sonuç alınamazsa B planına geçilecek. Kartal'ın B planı ise; çift forvet... 62 yaşındaki çalıştırıcı, ikinci yarının hemen başına Batshuayi'yi oyuna alıp forveti çiftleyecek.

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