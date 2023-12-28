Haberler Fenerbahçe GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE - Süper Kupa atv canlı yayını

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE - Süper Kupa atv canlı yayını

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Süper Kupa final maçı için nefesler tutuldu. Ezeli rakipler Suudi Arabistan'da düzenlenen Süper Kupa final maçında kozlarını paylaşacak. 2022-2023 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe İstanbul'a galibiyetle dönmeyi hedefliyor. FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki GS FB Süper kupa finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe final maçı detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 10:10 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 10:21
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE - Süper Kupa atv canlı yayını

Galatasaray - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nde kozlarını paylaşacak. Rekabet bu sezon üst düzeyde olunca taraftarlar sık sık Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa Finali ile ilgili bilgileri araştırıyor. Özellikle maçın yayın tarihi, saati, ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman? Süper Kupa nerede oynanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? DERBİ KAÇINCI HAFTA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan Al Awal Park Stadyumu'nda 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te oynanacak. Süper Kupa Final maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ABDÜLKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK!

Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

DERBİ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Final maçı bilet fiyatları açıklandı. Satışları devam eden biletlerin en ucuzu 963 TL, en pahalısı ise 140 bin TL olarak belirlendi.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
‘Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç gençlik iksiri içmiş gibi! Kim der ki 60 yaşında! Çiğdem Tunç fitliğiyle yıllara meydan okuyor!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kuyt'un yeni takımı belli oldu!
Cimbom transfer düğmesine bastı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kuyt'un yeni takımı belli oldu!
F.Bahçe'ye transfer şoku! Krunic...
1 Dolar kaç TL? | Canlı döviz kuru takibi
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuyt'un yeni takımı belli oldu! Kuyt'un yeni takımı belli oldu! 10:15
Transferde ortalık karıştı! G.Saray'a 5 rakip Transferde ortalık karıştı! G.Saray'a 5 rakip 10:12
Cimbom transfer düğmesine bastı! Cimbom transfer düğmesine bastı! 09:55
F.Bahçe'ye transfer şoku! Krunic... F.Bahçe'ye transfer şoku! Krunic... 09:38
Suudi futbolsever Süper Kupa finalini yorumladı! Suudi futbolsever Süper Kupa finalini yorumladı! 09:32
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE - Süper Kupa atv canlı yayını GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE - Süper Kupa atv canlı yayını 09:30
Daha Eski
Yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek Yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek 09:29
Altay’da isyan! Altay’da isyan! 09:27
Al Fayha - Al Riyadh maçı ne zaman? Al Fayha - Al Riyadh maçı ne zaman? 09:21
Sol beke Boey taktiği! O isim gündemde Sol beke Boey taktiği! O isim gündemde 09:13
Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske... Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Özel maske... 09:10
Lazio - Frosinone maçı ne zaman? Lazio - Frosinone maçı ne zaman? 09:06