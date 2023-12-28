Fenerbahçe'ye transfer şoku! Rade Krunic...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezon başında da gündemine aldığı Rade Krunic'i takıma kazandırmak için yeniden düğmeye basmıştı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyla anlaşma sağladığı konuşulurken, Krunic ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan Fenerbahçe'nin önceliğiyse stoper ve orta saha transferleri...
Bu sezon stoper ve orta saha bölgelerindeki pek çok oyuncusunu sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler, ilk olarak bu iki bölgeye takviye yapacak.
Özellikle Fred'in yokluğunda orta sahada büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir numaralı isimse Rade Krunic...
Kanarya, Milan forması giyen Boşnak yıldızı sezon başında da gündemine almış ancak transfer gerçekleşmemişti.
"KRUNIC'İ ALMAYI ÇOK İSTEDİK"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Rade Krunic ile ilgilendiklerini doğrulayarak "Rade Krunic'i almayı çok istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi." ifadelerini kullanmıştı.
Yaz transfer döneminde Krunic transferini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, oyuncuyu ara transfer döneminde bir kez daha gündemine aldı.
Sarı-lacivertli yönetimin, Milan'dan ayrılacağı konuşulan 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'ten yine kötü haber geldi.
MILAN KRUNIC'İ TAKIMDA TUTABİLİR
İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; Milan, sakatlıklar nedeniyle Boşnak oyuncuyu, sezon başında olduğu gibi yine takımda tutma kararı alabilir.
Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla 14 maça çıktı.
Boşnak futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon Euro.
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