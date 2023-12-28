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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Rade Krunic...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezon başında da gündemine aldığı Rade Krunic'i takıma kazandırmak için yeniden düğmeye basmıştı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyla anlaşma sağladığı konuşulurken, Krunic ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 09:38
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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Rade Krunic...

Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Rade Krunic...

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına ağırlık verdi.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Rade Krunic...

Kanarya, kış transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa uzanmak istiyor.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Rade Krunic...

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan Fenerbahçe'nin önceliğiyse stoper ve orta saha transferleri...

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Rade Krunic...

Bu sezon stoper ve orta saha bölgelerindeki pek çok oyuncusunu sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler, ilk olarak bu iki bölgeye takviye yapacak.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Rade Krunic...

Özellikle Fred'in yokluğunda orta sahada büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir numaralı isimse Rade Krunic...

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Rade Krunic...

Kanarya, Milan forması giyen Boşnak yıldızı sezon başında da gündemine almış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Rade Krunic...

"KRUNIC'İ ALMAYI ÇOK İSTEDİK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Rade Krunic ile ilgilendiklerini doğrulayarak "Rade Krunic'i almayı çok istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Rade Krunic...

Yaz transfer döneminde Krunic transferini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, oyuncuyu ara transfer döneminde bir kez daha gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Rade Krunic...

Sarı-lacivertli yönetimin, Milan'dan ayrılacağı konuşulan 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Rade Krunic...

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Rade Krunic'ten yine kötü haber geldi.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Rade Krunic...

MILAN KRUNIC'İ TAKIMDA TUTABİLİR

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; Milan, sakatlıklar nedeniyle Boşnak oyuncuyu, sezon başında olduğu gibi yine takımda tutma kararı alabilir.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Rade Krunic...

Rade Krunic bu sezon Milan formasıyla 14 maça çıktı.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Rade Krunic...

Boşnak futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Rade Krunic...

Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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