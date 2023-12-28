Fenerbahçe'ye transfer şoku! Rade Krunic...

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan Fenerbahçe'nin önceliğiyse stoper ve orta saha transferleri...

Bu sezon stoper ve orta saha bölgelerindeki pek çok oyuncusunu sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler, ilk olarak bu iki bölgeye takviye yapacak.