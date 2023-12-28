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Fenerbahçe'de ligin ilk bölümünün en istikrarlı oyuncusu Tadic oldu

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de sezonun 17 maçlık ilk bölümünü zirvede tamamlayan Fenerbahçe'de en fazla forma şansı bulan oyuncu Dusan Tadic oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 11:35
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Fenerbahçe'de ligin ilk bölümünün en istikrarlı oyuncusu Tadic oldu

Süper Lig'in ilk bölümünde oynadığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, 44 puan toplayarak averajla zirvede.

Fenerbahçe, ligin ilk bölümünde attığı 44 golle bu alanda da zirvede yer aldı. Sarı-lacivertliler kalesinde ise 14 gol gördü.

Sarı-lacivertli ekipte sezonun ilk bölümünde toplam 27 futbolcu görev aldı.

EN ÇOK OYNAYAN DUSAN TADİC

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk bölümünde teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi tecrübeli futbolcu Dusan Tadic oldu.

Deneyimli hücumcu, sarı-lacivertli formayla takımının ligde yaptığı 17 karşılaşmanın tamamında forma giyerken, 1468 dakika sahada kaldı.

Söz konusu sürede takımına 7 gollük de katkı sağlayan 35 yaşındaki oyuncuyu, 16 maçta 1440 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu takip etti.

Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski 17 maçta 1378 ve Edin Dzeko 16 maçta 1307 dakika süre aldı.

EN GOLCÜSÜ DZEKO

Fenerbahçe'de sezonun ilk bölümünde en fazla golü Bosna Hersekli yıldız oyuncu Edin Dzeko kaydetti.

Süper Lig'in ilk bölümünde sarı-lacivertli 9 oyuncu, 41 kez rakip fileleri havalandırdı.

Gol krallığı yarışında Galatasaraylı Mauro Icardi ile zirveyi paylaşan Edin Dzeko, attığı 12 golle ilk yarıda takımının en skorer ismi oldu.

Edin Dzeko'yu, 8 golle Sebastian Szymanski, 7 golle Dusan Tadic ve 6 golle de İrfan Can Kahveci takip etti.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi 3, Bright Osayi-Samuel ise 2 gol kaydederken, Alexander Djiku, Cengiz Ünder ve Joshua King birer gol üretti.

Sarı-lacivertlilerin hanesine yazılan diğer 3 gol ise rakip takımın futbolcuları tarafından kendi kalelerine gönderildi.

EN HIRÇIN İSMAİL YÜKSEK

Süper Lig'de sezonun ilk bölümünde toplam 4 kez kırmızı kart gören Fenerbahçe'de en hırçın isim İsmail Yüksek oldu.

Sarı-lacivertli takımda sezonun ilk bölümünde 3 oyuncu 4 kez oyundan atılırken, 18 futbolcu 42 kez sarı kart gördü.

Bu futbolcular arasında 24 yaşındaki milli oyuncu İsmail Yüksek, 2 kırmızı ve 1 kez sarı kartla cezalandırıldı.

İsmail Yüksek dışında Fred ve Mert Hakan Yandaş birer kez kırmızı kartla oyun dışında kalırken, en çok sarı kartı 5 kez ile Bright Osayi-Samuel gördü.

Fenerbahçe'de sezonun ilk bölümünde İrfan Can Kahveci ve Samet Akaydın ise 4'er kez sarı kart aldı.

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