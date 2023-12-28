CANLI | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı canlı skor (Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko canlı izle)

THY Euroleague'in 17. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat 20.30'da başladı ve S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

ANADOLU EFES 29-29 FENERBAHÇE BEKO | 1. PERİYOT SONUCU

ANADOLU EFES 38-32 FENERBAHÇE BEKO | 2. PERİYOT OYNANIYOR

İŞTE SON DURUMLARI

Çıktığı 16 maçta 7 galibiyet ve 9 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Maccabi Tel Aviv ve Bayern Münih'e deplasmanda, Baskonia'ya da evinde yenilen lacivert-beyazlı takım 13. sırada bulunuyor.

Dimitris Itoudis'le yolları ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaşan Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörüyle çıkışa geçti. 16 maçta 9 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli takım, 7 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.