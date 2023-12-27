Uyarı geldi

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Kanarya'nın 'komutan' lakaplı yıldızı Mert Hakan Yandaş, Kayserispor maçında kırmızı kart görmüş. Bu olaylar sırasında Fred de kızarmıştı. Sarı-lacivertli camiadan tecrübeli futbolcu hakkında çatlak sesler yükselmişti. Yönetim, Mert Hakan'a takımı savunma refleksini anlayışla karşıladıklarını ancak fazlasının takıma zarar verdiğini anlattılar.
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