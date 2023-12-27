TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

Konuyla ilgili flaş haberi ise İspanyol basını duyurdu.

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre, gelecek sezon için forvet arayışında olan Barcelona, herhangi bir finansal harcama yapmadan birçok golcüyle sözleşme imzalayabilir.