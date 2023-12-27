TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Sarı-lacivertlilerden ayrılması gündemde olan yıldız ismin, Barcelona'nın gündemine geldiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 10:37 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 10:37
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Yönetimin ocak ayı için gözü bir yandan da ayrılacak futbolcularda.
Sarı lacivertli idareciler takımdan ayrılacak isimlerle beraber transfer bütçesinde önemli bir rahatlama yaşanmasını bekliyor.
Bu doğrultuda sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen oyuncular için gelen transfer teklifleri değerlendirilmeye başlandı.
Fenerbahçe'de ocak ayında vedalaşılması muhtemel futbolcular arasında ise Ryan Kent, Michy Batshuayi, Miha Zajc ve Joshua King gibi isimler yer alıyor.
Bu gelişmelerin yanı sıra sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair bomba bir iddia geldi.
Avrupa devi Barcelona'nın, Fenerbahçeli yıldız futbolcuyu radarına aldığı öğrenildi.
Konuyla ilgili flaş haberi ise İspanyol basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre, gelecek sezon için forvet arayışında olan Barcelona, herhangi bir finansal harcama yapmadan birçok golcüyle sözleşme imzalayabilir.
İspanyol devinin ekonomik açıdan sıkıntıda olduğu ve golcü transferi için sıfır maliyetli pazar seçeneklerine bakması gerektiği vurgulandı.
Tam da bu noktada Martial, Gabigol, Di Maria, Jovic, Giroud ve Ben Yedder gibi oyuncuların isminin ön plana çıktığı aktarıldı.
Ayrıca Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'nin de adının bu listede yer aldığı kaydedildi.
Bu sezon sarı lacivertlilerde 20 maça çıkan Batshuayi, 8 gol ve 3 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Belçikalı'nın, Fenerbahçe ile olan kontratı 2024'ün haziran ayında sona erecek.
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