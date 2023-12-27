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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Sarı-lacivertlilerden ayrılması gündemde olan yıldız ismin, Barcelona'nın gündemine geldiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 10:37 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 10:37
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

Sarı lacivertliler ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

Kanarya ara transferde yapacağı hamlelerle birlikte sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

Yönetimin ocak ayı için gözü bir yandan da ayrılacak futbolcularda.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

Sarı lacivertli idareciler takımdan ayrılacak isimlerle beraber transfer bütçesinde önemli bir rahatlama yaşanmasını bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

Bu doğrultuda sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen oyuncular için gelen transfer teklifleri değerlendirilmeye başlandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

Fenerbahçe'de ocak ayında vedalaşılması muhtemel futbolcular arasında ise Ryan Kent, Michy Batshuayi, Miha Zajc ve Joshua King gibi isimler yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

Bu gelişmelerin yanı sıra sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair bomba bir iddia geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

Avrupa devi Barcelona'nın, Fenerbahçeli yıldız futbolcuyu radarına aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

Konuyla ilgili flaş haberi ise İspanyol basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre, gelecek sezon için forvet arayışında olan Barcelona, herhangi bir finansal harcama yapmadan birçok golcüyle sözleşme imzalayabilir.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

İspanyol devinin ekonomik açıdan sıkıntıda olduğu ve golcü transferi için sıfır maliyetli pazar seçeneklerine bakması gerektiği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

Tam da bu noktada Martial, Gabigol, Di Maria, Jovic, Giroud ve Ben Yedder gibi oyuncuların isminin ön plana çıktığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

Ayrıca Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'nin de adının bu listede yer aldığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

Bu sezon sarı lacivertlilerde 20 maça çıkan Batshuayi, 8 gol ve 3 asistle oynadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Barcelona piyangosu! Yıldız isim...

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Belçikalı'nın, Fenerbahçe ile olan kontratı 2024'ün haziran ayında sona erecek.

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