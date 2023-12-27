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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Nedeni...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini hareketli geçirecek. Sarı-lacivertlilerde bir de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:51
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Nedeni...

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali için çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Nedeni...

Ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak sarı-lacivertliler kupayı müzesine götürmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Nedeni...

Zorlu mücadele Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde bulunan Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Nedeni...

Mücadele 29 Aralık Cuma günü TSİ 20:45'te başlayacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Nedeni...

Diğer yandan sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Nedeni...

Teknik direktör İsmail Kartal, orta saha ve savunma hattına takviye istedi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Nedeni...

Yönetim devre arasında birçok ismi kadrosuna katmayı ve bulunduğu kulvarlarda şampiyonluk kazanmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Nedeni...

Ancak Kanarya'da sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Nedeni...

aspor.com.tr'den Ali Genç'in Dalmatinski Portal'dan aktardığı habere göre Fenerbahçe'nin milli yıldızı Umut Nayir takımdan ayrılma kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Nedeni...

Tecrübeli golcü geçtiğimiz sezon Ümraniyespor forması ile ligin en golcü yerli oyuncusu olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Nedeni...

30 yaşındaki oyuncu bu sezon 12 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Nedeni...

Ancak bu karşılaşmalarda skor katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Nedeni...

Ayrıca Umut, bu mücadelelerde sadece 118 dakika sahada kalabildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Nedeni...

İŞTE AYRILIK SEBEBİ!

Haberde, golcü futbolcunun A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek için ayrılık kararı aldığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Nedeni...

Umut Nayir'in daha fazla forma şansı bulmak için başka bir takıma kiralık olarak gitmek istediği belirtiliyor.

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