TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Nedeni...

Ayrıca Umut, bu mücadelelerde sadece 118 dakika sahada kalabildi.

İŞTE AYRILIK SEBEBİ! Haberde, golcü futbolcunun A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmek için ayrılık kararı aldığı ifade edildi.