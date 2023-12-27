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FENERBAHÇE HABERLERİ | Yönetimden Süper Kupa maçı öncesi prim müjdesi!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesi nefesler tutulurken sarı-lacivertlilerde yönetim harekete geçti. Fenerbahçe yönetiminin oyunculara galibiyet halinde sunduğu prim dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Yönetimden Süper Kupa maçı öncesi prim müjdesi!

Kanarya, 2023 yılını Süper Lig'in lideri olarak tamamlamıştı. Şimdi sezonun son karşılaşmasında ezeli rakibi Galatasaray ile Süper Kupa maçına çıkacak.

Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'de 0-0 tamamlanan mücadeleden önce galibiyet halinde 150'şer bin TL prim sözü vermişti. Yönetimin bu rakamı cuma günü oynanacak karşılaşmaya kaydırdığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli idareciler 2023'ü lider bitirmenin üzerine bir de Galatasaray'dan alınacak Süper Kupa'nın camianın moralini daha da yukarı çekeceğini düşünüyor. Futbolcular da müzeye bir kupa daha kazandırmanın peşinde.

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