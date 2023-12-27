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Kafaları apayrı
Sarı-lacivertli idareci Selahattin Baki de sarı-kırmızılılara yüklendi. Baki "Yalan olduğu görüntülerle sabit bir pozisyon üzerinden manipülasyon yapıyorlar. Algı camialarının geleneği olmuş. Göz göre göre yalan söylüyorlar. Apayrı bir kafaları var" ifadelerini kullandı. Salahattin Baki ilk seçildiklerinde 'dostluk' ceketini giydiklerini ancak Erden Timur'un işleri buraya getirdiğini belirtti. Fenerbahçeli yönetici transferle ilgili de 1-2 takviye düşündüklerini dile getirdi.
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