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Gözü formada
Son derbide mücadeleye yedek başlayan İsmail Yüksek gözünü Süper Kupa maçına çevirdi. Genç orta saha oyuncusu, Riyad'da Galatasaray ile oynanacak maçta ilk 11'de şans bulmayı bekliyor. Antrenmanlarda canını dişine takan İsmail, lig maçında ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. O girdikten sonra Galatasaray'ın topa kurduğu hakimiyet sona ermişti. İsmail Kartal da memnun.
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