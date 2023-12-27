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Ferdi'ye hücum
Süper Kupa maçında Suudi Arabistan'a scout yağacak. Birçok Avrupa devinin temsilcilerinin Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiye akredite olduğu öğrenildi. Scoutların gözü birçok oyuncunun üzerinde olacak. Ancak Avrupa piyasasında en çok istenen isim hiç şüphesiz Ferdi Kadıoğlu. Özellikle İtalyan ve Alman kulüpleri onu uzun süredir yakından takip ediyor.
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