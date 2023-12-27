Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. Özellikle Fred'in yokluğu sonrası bu bölgede büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Rade Krunic'i gündemine almıştı. Boşnak futbolcunun transferi için girişimlerini sürdüren yönetim, Krunic'in alternatifini belirledi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Kanarya, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin önceliklerinden biri de orta saha transferi...
Sarı-lacivertliler, sezon başında Manchester United'dan transfer edilen ve takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Fred'in yokluğunda büyük sorun yaşıyor.
Orta sahaya mutlaka takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de liste başı isimse Rade Krunic...
Sarı-lacivertliler, Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Boşnak yıldızla anlaşma sağladı.
İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdüren yönetim, transferde pürüz çıkması halinde alternatif isimlere yönelecek.
Fenerbahçe, Krunic transferinde pürüz çıkması halinde 30 yaşındaki futbolcunun alternatifini belirledi.
NEMANJA MAKSIMOVIC TEKLİF EDİLDİ
Menajerler son olarak Getafe forması giyen Nemanja Maksimovic adını sundular.
Yönetim bu öneriyi dikkate aldı ancak hem teknik direktör İsmail Kartal hem de idarecilerin önceliği Milan'dan Rade Krunic'i almak. Bu transferde bir pürüz çıkması beklenmiyor.
Nemanja Maksimovic bu sezon Getafe formasıyla 19 maça çıktı.
Sırp futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.
Maksimovic'in Getafe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
1.89 boyundaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.
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