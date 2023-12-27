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Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. Özellikle Fred'in yokluğu sonrası bu bölgede büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Rade Krunic'i gündemine almıştı. Boşnak futbolcunun transferi için girişimlerini sürdüren yönetim, Krunic'in alternatifini belirledi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 08:57
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Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek

Ligin 18. haftasında sahasında Galatasaray ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, ezeli rakibiyle cuma günü Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek

Sarı-kırmızılıları mağlup ederek kupayı müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek

Kanarya, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin önceliklerinden biri de orta saha transferi...

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek

Sarı-lacivertliler, sezon başında Manchester United'dan transfer edilen ve takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Fred'in yokluğunda büyük sorun yaşıyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek

Orta sahaya mutlaka takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de liste başı isimse Rade Krunic...

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek

Sarı-lacivertliler, Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Boşnak yıldızla anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek

İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdüren yönetim, transferde pürüz çıkması halinde alternatif isimlere yönelecek.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek

Fenerbahçe, Krunic transferinde pürüz çıkması halinde 30 yaşındaki futbolcunun alternatifini belirledi.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek

NEMANJA MAKSIMOVIC TEKLİF EDİLDİ

Menajerler son olarak Getafe forması giyen Nemanja Maksimovic adını sundular.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek

Yönetim bu öneriyi dikkate aldı ancak hem teknik direktör İsmail Kartal hem de idarecilerin önceliği Milan'dan Rade Krunic'i almak. Bu transferde bir pürüz çıkması beklenmiyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek

Nemanja Maksimovic bu sezon Getafe formasıyla 19 maça çıktı.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek

Sırp futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek

Maksimovic'in Getafe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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