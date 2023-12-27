Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde işler değişti! Şimdi ne olacak?

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde işler değişti! Şimdi ne olacak?

Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, uzun süredir Milan forması giyen Rade Krunic'in peşinde. Boşnak yıldız ile uzun süren temaslar sonucu anlaşan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibinin sürpriz tutumuyla karşı karşıya kaldı. Peki transferde şimdi ne olacak? İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:21
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BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde işler değişti! Şimdi ne olacak?

Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında olan Rade Krunic hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde işler değişti! Şimdi ne olacak?

Orta sahaya takviye planlayan sarı-lacivertliler, Boşnak yıldızı liste başı yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde işler değişti! Şimdi ne olacak?

Bir süredir transfer temaslarında bulunan Kanarya, deneyimli oyuncu ile görüşmelerinde önemli yol katetti.

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde işler değişti! Şimdi ne olacak?

Krunic'i ikna eden yönetim, İtalyan devi Milan ile pazarlıklara başlaşmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde işler değişti! Şimdi ne olacak?

MILAN'DA SAKATLIKLAR İŞİ BOZDU!
İtalyan basınından tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Milan'da yaşanan üst üste sakatlıklar Krunic transferinde işleri değiştirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde işler değişti! Şimdi ne olacak?

KRUNIC BİLE ARTIK GELECEĞİNDEN EMİN DEĞİL!
Ocak ayındaki ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Krunic'in son durumu belirsiz durumda.

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde işler değişti! Şimdi ne olacak?

Kulüpteki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Boşnak futbolcu da artık geleceğinin ne olacağından emin değil.

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde işler değişti! Şimdi ne olacak?

Çizme ekibinin önceliği transfere verdiği ve ayrılacak oyunculara daha sonra karar vereceği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde işler değişti! Şimdi ne olacak?

Önceliği eksikleri gidermeye veren Milan yönetiminin, ancak reddedilemeyecek derecede bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacağı belirtildi.

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