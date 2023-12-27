FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde işler değişti! Şimdi ne olacak?
Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, uzun süredir Milan forması giyen Rade Krunic'in peşinde. Boşnak yıldız ile uzun süren temaslar sonucu anlaşan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibinin sürpriz tutumuyla karşı karşıya kaldı. Peki transferde şimdi ne olacak? İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Krunic'i ikna eden yönetim, İtalyan devi Milan ile pazarlıklara başlaşmıştı.
MILAN'DA SAKATLIKLAR İŞİ BOZDU!
İtalyan basınından tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Milan'da yaşanan üst üste sakatlıklar Krunic transferinde işleri değiştirdi.
KRUNIC BİLE ARTIK GELECEĞİNDEN EMİN DEĞİL!
Ocak ayındaki ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Krunic'in son durumu belirsiz durumda.
Kulüpteki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Boşnak futbolcu da artık geleceğinin ne olacağından emin değil.
Çizme ekibinin önceliği transfere verdiği ve ayrılacak oyunculara daha sonra karar vereceği ifade ediliyor.
Önceliği eksikleri gidermeye veren Milan yönetiminin, ancak reddedilemeyecek derecede bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Transferde ısrarcı olan Fenerbahçeli kurmaylar, İtalyan ekibindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Bu sezon Milan formasıyla 14 maça çıkan Rade Krunic, 896 dakika sahada kaldı.
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