Haberler Fenerbahçe Dzeko'ya koruma

Dzeko'ya koruma

FenerbahçeSüper Lig'de Galatasaray ile golsüz berabere kalırken rakip kaleye isabetli şut yollayamamıştı. 12 golle krallığı Mauro İcardi ile birlikte paylaşan Edin Dzeko da eski maçlara oranla fazla etkili olamamıştı. Victor Nelsson'un yakın markajında kalan Boşnak futbolcu için teknik direktör İsmail Kartal özel çözümler arıyor. Deneyimli çalıştırıcı, 38 yaşındaki oyuncuyu kaleye daha yakın ve demarke şekilde bırakmak için lig derbisinin aksine daha fazla isimle yüklenecek. Galatasaray ceza sahasına girecek her ekstra Fenerbahçeli sayesinde Dzeko'nun tecrübesiyle daha rahat pozisyon alabileceğini ve şut açısı oluşturabileceğini düşünüyor. Kartal, idmanda yıldız oyuncuyla baş başa da bir görüşme gerçekleştirdi. Performansından memnun olduğunu belirttikten sonra Riyad'daki kapışmada neler istediğini aktardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Dzeko'ya koruma
Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile golsüz berabere kalırken rakip kaleye isabetli şut yollayamamıştı. 12 golle krallığı Mauro İcardi ile birlikte paylaşan Edin Dzeko da eski maçlara oranla fazla etkili olamamıştı. Victor Nelsson'un yakın markajında kalan Boşnak futbolcu için teknik direktör İsmail Kartal özel çözümler arıyor. Deneyimli çalıştırıcı, 38 yaşındaki oyuncuyu kaleye daha yakın ve demarke şekilde bırakmak için lig derbisinin aksine daha fazla isimle yüklenecek. Galatasaray ceza sahasına girecek her ekstra Fenerbahçeli sayesinde Dzeko'nun tecrübesiyle daha rahat pozisyon alabileceğini ve şut açısı oluşturabileceğini düşünüyor. Kartal, idmanda yıldız oyuncuyla baş başa da bir görüşme gerçekleştirdi. Performansından memnun olduğunu belirttikten sonra Riyad'daki kapışmada neler istediğini aktardı.
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