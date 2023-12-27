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Dusan Tadic hırslı
Galatasaray'a karşı çıktığı ilk derbide beklentilerin altında kalan Dusan Tadic'i hırs bastı. Sırp yıldız şimdi gözünü Cuma gününe çevirmiş durumda. Tecrübeli oyuncu, rakibe karşı bir defa test maçına çıktıklarını, onların artılarını ve eksilerini gördüğünü belirtti. Artık işinin daha kolay olduğunu belirterek Süper Kupa maçında çok daha farklı bir görüntü çizeceğini vurguladı. Hırsını takım arkadaşlarına da yansıtıyor.
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