Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan Süper Kupa'ya özel plan!

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan Süper Kupa'ya özel plan!

29 Aralık Cuma günü ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi Arabistan'da Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecekler. Bu kritik maça sarı-lacivertliler yoğun tempoda hazırlanırken teknik direktör İsmail Kartal, zorlu maça özel planını yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan Süper Kupa'ya özel plan!

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği ezeli rakibi G.Saray'ı mağlup edemese de liderliğini sürdürdü... Ancak oyuncuların sergilediği performans ne taraftarları ne camiayı ne de İsmail Kartal'ı memnun etti. Sahadaki oyunu beğenmeyen 62 yaşındaki çalıştırıcı, Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa maçında ezeli rakibi karşına yeni bir formasyonla çıkmaya karar verdi.

ÖZEL BİR SİSTEM DENİYOR

Derbi sonrasında "Kupa tek maç üzerinden oynanacak ve kupadaki stratejimiz farkı olacak" diyen tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın savunmasını aşmak için çift forvetle sahaya çıkmanın planlarını yapıyor. Dünden itibaren hummalı bir çalışmaya giren Kartal, özel bir sistem üzerinde duruyor. Fred ve İsmail'le orta alanı kontrol edecek olan Kartal, Dzeko ile Batshuayi'yi aynı anda sahaya sürecek.

DİĞER
Alp Navruz, Sıla Türkoğlu ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu! Alp Navruz: Araya kara kedi girmedi!
4 şehidimizin birlikte yediği son yemeğin fotoğrafına TAKVİM ulaştı! Objektife böyle gülümsemişler...
Bu nasıl dünya derbisi!
Yıldız isim için transfer savaşı başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bu nasıl dünya derbisi!
Osayi'ye Ada'dan üç talip
AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Aralık rakamları
S SPORT PLUS CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 07:37
Yıldız isim için transfer savaşı başladı Yıldız isim için transfer savaşı başladı 00:33
Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi! Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi! 00:15
Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! 00:15
Serdar Topraktepe'den Amartey açıklaması! Serdar Topraktepe'den Amartey açıklaması! 00:15
Kartal galibiyeti hatırladı! Kartal galibiyeti hatırladı! 00:15
Daha Eski
Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:14
İstanbul'da kazanan çıkmadı! İstanbul'da kazanan çıkmadı! 00:14
F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! 00:14
Alanya evinde hata yapmadı! Alanya evinde hata yapmadı! 00:14
Inaki Pena'dan olay G.Saray sözleri! Inaki Pena'dan olay G.Saray sözleri! 00:14
Feyyaz Uçar "listemizde" demişti! Elden kaçıyor Feyyaz Uçar "listemizde" demişti! Elden kaçıyor 00:14