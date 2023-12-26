FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan Süper Kupa'ya özel plan!

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği ezeli rakibi G.Saray'ı mağlup edemese de liderliğini sürdürdü... Ancak oyuncuların sergilediği performans ne taraftarları ne camiayı ne de İsmail Kartal'ı memnun etti. Sahadaki oyunu beğenmeyen 62 yaşındaki çalıştırıcı, Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa maçında ezeli rakibi karşına yeni bir formasyonla çıkmaya karar verdi.

ÖZEL BİR SİSTEM DENİYOR

Derbi sonrasında "Kupa tek maç üzerinden oynanacak ve kupadaki stratejimiz farkı olacak" diyen tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın savunmasını aşmak için çift forvetle sahaya çıkmanın planlarını yapıyor. Dünden itibaren hummalı bir çalışmaya giren Kartal, özel bir sistem üzerinde duruyor. Fred ve İsmail'le orta alanı kontrol edecek olan Kartal, Dzeko ile Batshuayi'yi aynı anda sahaya sürecek.