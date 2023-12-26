Haberler Fenerbahçe Eleştirilerin odağında

Eleştirilerin odağında

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, Galatasaray derbisindeki performansıyla sınıfta kaldı. Ligin 5'inci haftasındaki Antalyaspor maçında sakatlanan ve 20 Aralık'taki Kayseri deplasmanında 2 ay sonra 11'de başlayan milli yıldız, sergilediği performansla ve attığı golle alkış almıştı. BU performansın ardından G.Saray derbisine de ilk 11'de başlayan Cengiz, Barış Alper karşısında etkisiz kalınca İsmail Kartal tarafından ikinci yarının başında oyundan alındı. Cengiz'in sergilediği bu oyun taraftarlardan da eleştiri aldı. Sarılacivertli futbolsever, derbinin ardından sosyal medyada milli yıldız için sert ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eleştirilerin odağında
Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, Galatasaray derbisindeki performansıyla sınıfta kaldı. Ligin 5'inci haftasındaki Antalyaspor maçında sakatlanan ve 20 Aralık'taki Kayseri deplasmanında 2 ay sonra 11'de başlayan milli yıldız, sergilediği performansla ve attığı golle alkış almıştı. BU performansın ardından G.Saray derbisine de ilk 11'de başlayan Cengiz, Barış Alper karşısında etkisiz kalınca İsmail Kartal tarafından ikinci yarının başında oyundan alındı. Cengiz'in sergilediği bu oyun taraftarlardan da eleştiri aldı. Sarılacivertli futbolsever, derbinin ardından sosyal medyada milli yıldız için sert ifadeler kullandı.
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan olay sözler! "Beşiktaş bir şey yapamaz"
4 şehidimizin birlikte yediği son yemeğin fotoğrafına TAKVİM ulaştı! Objektife böyle gülümsemişler...
Bu nasıl dünya derbisi!
Yıldız isim için transfer savaşı başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan dev maça özel plan!
Bu nasıl dünya derbisi!
AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Aralık rakamları
S SPORT PLUS CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 07:37
Yıldız isim için transfer savaşı başladı Yıldız isim için transfer savaşı başladı 00:33
Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi! Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi! 00:15
Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! 00:15
Serdar Topraktepe'den Amartey açıklaması! Serdar Topraktepe'den Amartey açıklaması! 00:15
Kartal galibiyeti hatırladı! Kartal galibiyeti hatırladı! 00:15
Daha Eski
Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:14
İstanbul'da kazanan çıkmadı! İstanbul'da kazanan çıkmadı! 00:14
F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! 00:14
Alanya evinde hata yapmadı! Alanya evinde hata yapmadı! 00:14
Inaki Pena'dan olay G.Saray sözleri! Inaki Pena'dan olay G.Saray sözleri! 00:14
Feyyaz Uçar "listemizde" demişti! Elden kaçıyor Feyyaz Uçar "listemizde" demişti! Elden kaçıyor 00:14