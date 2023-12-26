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Eleştirilerin odağında
Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, Galatasaray derbisindeki performansıyla sınıfta kaldı. Ligin 5'inci haftasındaki Antalyaspor maçında sakatlanan ve 20 Aralık'taki Kayseri deplasmanında 2 ay sonra 11'de başlayan milli yıldız, sergilediği performansla ve attığı golle alkış almıştı. BU performansın ardından G.Saray derbisine de ilk 11'de başlayan Cengiz, Barış Alper karşısında etkisiz kalınca İsmail Kartal tarafından ikinci yarının başında oyundan alındı. Cengiz'in sergilediği bu oyun taraftarlardan da eleştiri aldı. Sarılacivertli futbolsever, derbinin ardından sosyal medyada milli yıldız için sert ifadeler kullandı.
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