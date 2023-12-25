Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de hareketlilik başladı. Michy Batshuayi ile yollarını ayırma ihtimaline karşı forvet transferi yapmak isteyen Kanarya sürpriz bir ismi gündemine aldı. Yıldız oyuncu EURO 2024'te görev alabilmek için sarı lacivertlileri tercih edebilir. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 15:03
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

İsmail Kartal liderliğinde sezona başlayan Fenerbahçe, 9 yıldır süren şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

Sezona da fırtına gibi gibi giren Kartal ve ekibi 19'da 19 yaparak büyük ses getirmişti.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

Kadrosunu Dzeko, Tadic, Fred ve Szymanski gibi yıldızlarla donatan sarı-lacivertliler, sezona damga vurmuştu.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu lider bitiren Kanarya, son 16 turuna adını yazdırdı.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de ise sadece 1 yenilgisi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

Sarı-lacivertlier o mağlubiyetini sahasında konuk ettiği Trabzonspor'dan aldı.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev derbiye ev sahipliği yaptı.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

İsmail Kartal ve öğrencileri bu dev karşılaşma sonrasında 44 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

Ezeli rakibi Galatasaray ise averaj farklıyla 2. sırada yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

Transfer çalışmalarına da hız veren sarı-lacivertli ekip, devre arası transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe, gündemine dünya yıldızı forvet Timo Werner'i aldı.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, Batshuayi'nin devre arasında ayrılma ihtimaline karşın elini hazır tutan yönetim, hücum hattını Edin Dzeko ve Timo Werner'den kurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe yönetimi, devre arası transfer döneminde oyuncuyla temaslarını sıklaştıracak. Alman oyuncunun EURO 2024'te görev alabilmesi için düzenli forma giymek istediği takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

Leipzig'de attığı gollerle göz dolduran Alman santrfor, sonrasında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye tranfser olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

Fakat İngiliz ekibinde beklentilerin uzağında kalan yıldız forvet, tekrardan eski kulübü Leipzig'e döndü.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

Chelsea ile 90 maçta 23 gol kaydeden Werner, İngiltere'de 3 sezon geçirdi.

TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

Kanatlarda da oynayabilen 27 yaşındaki oyuncu, şimdiye kadar Leipzig'de bu sezon 14 maçta 2 gol 1 asistlik performansa imza attı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Kupa finalinin hakemi açıklandı!
Kanarya'da Süper Kupa mesaisi!
1 OCAK KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2023? | 1 Ocak 2024 PTT, postane, kargolar açık mı?
1 OCAK BORSA AÇIK MI? | 1 Ocak 2024 Borsa İstanbul (BİST) işlem görecek mi?
Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? (25 Aralık 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Kupa finalinin hakemi açıklandı! Süper Kupa finalinin hakemi açıklandı! 15:07
EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor! EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor! 15:03
Hatayspor - Beşiktaş maçı detayları! Hatayspor - Beşiktaş maçı detayları! 14:49
Filenin Efeleri'nde ayrılık! Filenin Efeleri'nde ayrılık! 14:42
Kanarya'da Süper Kupa mesaisi! Kanarya'da Süper Kupa mesaisi! 14:30
Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu Beşiktaş'a dev gelir! Yıldız isim yolcu 14:25
Daha Eski
Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması! Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması! 13:51
Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması! Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması! 13:36
Hatayspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hatayspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? 13:31
Özbek'ten flaş penaltı yorumu! "Sağ kroşe vurdu" Özbek'ten flaş penaltı yorumu! "Sağ kroşe vurdu" 13:26
Türk Telekom Brandon Brown'ı kadrosuna kattı! Türk Telekom Brandon Brown'ı kadrosuna kattı! 13:17
Erden Timur'dan transfer sorusuna yanıt! Erden Timur'dan transfer sorusuna yanıt! 13:16