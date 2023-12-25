TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızı EURO 2024 için Fenerbahçe'ye geliyor!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de hareketlilik başladı. Michy Batshuayi ile yollarını ayırma ihtimaline karşı forvet transferi yapmak isteyen Kanarya sürpriz bir ismi gündemine aldı. Yıldız oyuncu EURO 2024'te görev alabilmek için sarı lacivertlileri tercih edebilir. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
İsmail Kartal liderliğinde sezona başlayan Fenerbahçe, 9 yıldır süren şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor.
Sezona da fırtına gibi gibi giren Kartal ve ekibi 19'da 19 yaparak büyük ses getirmişti.
Kadrosunu Dzeko, Tadic, Fred ve Szymanski gibi yıldızlarla donatan sarı-lacivertliler, sezona damga vurmuştu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu lider bitiren Kanarya, son 16 turuna adını yazdırdı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de ise sadece 1 yenilgisi bulunuyor.
Sarı-lacivertlier o mağlubiyetini sahasında konuk ettiği Trabzonspor'dan aldı.
Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev derbiye ev sahipliği yaptı.
Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.
İsmail Kartal ve öğrencileri bu dev karşılaşma sonrasında 44 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ezeli rakibi Galatasaray ise averaj farklıyla 2. sırada yer alıyor.
Transfer çalışmalarına da hız veren sarı-lacivertli ekip, devre arası transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.
Fenerbahçe, gündemine dünya yıldızı forvet Timo Werner'i aldı.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, Batshuayi'nin devre arasında ayrılma ihtimaline karşın elini hazır tutan yönetim, hücum hattını Edin Dzeko ve Timo Werner'den kurmak istiyor.
Fenerbahçe yönetimi, devre arası transfer döneminde oyuncuyla temaslarını sıklaştıracak. Alman oyuncunun EURO 2024'te görev alabilmesi için düzenli forma giymek istediği takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Leipzig'de attığı gollerle göz dolduran Alman santrfor, sonrasında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye tranfser olmuştu.
Fakat İngiliz ekibinde beklentilerin uzağında kalan yıldız forvet, tekrardan eski kulübü Leipzig'e döndü.
Chelsea ile 90 maçta 23 gol kaydeden Werner, İngiltere'de 3 sezon geçirdi.
Kanatlarda da oynayabilen 27 yaşındaki oyuncu, şimdiye kadar Leipzig'de bu sezon 14 maçta 2 gol 1 asistlik performansa imza attı.
Ağustos 2022'de eski takımına geri dönen 1.80 boyundaki forvetin, Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.