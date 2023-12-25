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Fenerbahçe'de 5 eksik
Fenerbahçe, Galatasaray karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc'ın yanı sıra grip olduğu için 3 gündür antrenmanlarda yer almayan Serdar Aziz takımını yalnız bıraktı. Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş da, cezaları nedeniyle Galatasaray karşısında kadroda yer almadı.
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