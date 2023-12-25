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Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Galatasaray karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc'ın yanı sıra grip olduğu için 3 gündür antrenmanlarda yer almayan Serdar Aziz takımını yalnız bıraktı. Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş da, cezaları nedeniyle Galatasaray karşısında kadroda yer almadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'de 5 eksik
Fenerbahçe, Galatasaray karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc'ın yanı sıra grip olduğu için 3 gündür antrenmanlarda yer almayan Serdar Aziz takımını yalnız bıraktı. Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş da, cezaları nedeniyle Galatasaray karşısında kadroda yer almadı.
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