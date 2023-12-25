Haberler Fenerbahçe Cezalı duruma düştüler

Cezalı duruma düştüler

Kadıköy'de oynanan derbi öncesinde kart sınırında bulunan 3 önemli isim cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 57. dakikada gördüğü sarı kartla İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü. Galatasaray ise sarı kart gören Torreira ve Sacha Boey'i kaybetti. İki futbolcu gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Cezalı duruma düştüler
Kadıköy'de oynanan derbi öncesinde kart sınırında bulunan 3 önemli isim cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 57. dakikada gördüğü sarı kartla İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü. Galatasaray ise sarı kart gören Torreira ve Sacha Boey'i kaybetti. İki futbolcu gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
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