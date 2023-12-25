DİĞER
Cezalı duruma düştüler
Kadıköy'de oynanan derbi öncesinde kart sınırında bulunan 3 önemli isim cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 57. dakikada gördüğü sarı kartla İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü. Galatasaray ise sarı kart gören Torreira ve Sacha Boey'i kaybetti. İki futbolcu gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.