Haberler Fenerbahçe 3 maçta sıfır çekti

3 maçta sıfır çekti

Fenerbahçe ile Galatasaray dün golsüz berabere kalırken Ülker Stadı'nda ilginç bir istatistik ortaya çıktı. İki takımın da kontrollü bir futbolu tercih ettiği ve savunmanın öne çıktığı zorlu karşılamada Fenerbahçe 5, Galatasaray ise 8 şut çekti. 90 dakikalık maçta sadece 1 isabetli şut atıldı o da 70. dakikada Hakim Ziyech'den geldi. Sarı-lacivertliler evinde oynadığı derbiyi isabetli şut atamadan tamamlarken Galatasaray'a karşı oynadığı son 3 derbide isabet bulamamış oldu. Ev sahibi, bu sezon ligde ilk kez isabetli şut kaydedemediği bir maça imza attı. Derbi öncesinde ligde oynadığı 16 maçın 15'inde gol sevinci yaşayan Fenerbahçe, yalnızca Yukatel Adana Demirspor deplasmanında gol üretememiş ancak 8 isabetli şut kaydetmişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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3 maçta sıfır çekti
Fenerbahçe ile Galatasaray dün golsüz berabere kalırken Ülker Stadı'nda ilginç bir istatistik ortaya çıktı. İki takımın da kontrollü bir futbolu tercih ettiği ve savunmanın öne çıktığı zorlu karşılamada Fenerbahçe 5, Galatasaray ise 8 şut çekti. 90 dakikalık maçta sadece 1 isabetli şut atıldı o da 70. dakikada Hakim Ziyech'den geldi. Sarı-lacivertliler evinde oynadığı derbiyi isabetli şut atamadan tamamlarken Galatasaray'a karşı oynadığı son 3 derbide isabet bulamamış oldu. Ev sahibi, bu sezon ligde ilk kez isabetli şut kaydedemediği bir maça imza attı. Derbi öncesinde ligde oynadığı 16 maçın 15'inde gol sevinci yaşayan Fenerbahçe, yalnızca Yukatel Adana Demirspor deplasmanında gol üretememiş ancak 8 isabetli şut kaydetmişti.
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