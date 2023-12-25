12. adam 10 numara

Daha sabah saatlerinden itibaren stat çevresinde toplanmaya başlayan sarı lacivertli futbolseverler, derbi coşkusunu yaşamaya başladılar. Stadı tıklım tıklım dolduran F.Bahçeliler, mücadele öncesinde oyuncuları tribünlere çağırarak destekledi. Maçın ilk düdüğüyle ise heyecan iyice tavan yaptı. 90 dakika boyunca marşlarla, tezahüratlarla Kanarya'ya tam destek veren F.Bahçeliler, taraftarlarlık örneği sergiledi. ÖTE yandan Galatasaraylı tarafarlar da tribünlerdeki yerini aldı. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmada 2 bin 79 Galatasaraylı mücadeleyi takip etti. Karşılaşma öncesi Rams Park'ta bir araya gelen sarı-kırmızılılar, polisin güvenlik önlemleri altında otobüslerle Ülker Stadyumu'na getirildi. Kendilerine ayrılan yeri doldurup Aslan'ı desteklediler. G.Saray başkanı Dursun Özbek ise derbiyi izlemek için Kadıköy'e gelmedi.