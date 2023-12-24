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TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü kabusu yaşadı! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, ocak ayında kadrosuna nokta atışı takviyeler yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin hedefinde ise milli stoper Çağlar Söyüncü var. İspanyol basını, son maçlarda kötü bir grafik çizen tecrübeli stoperin transfer kararını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 17:09
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Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü kabusu yaşadı! Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü kabusu yaşadı! Fenerbahçe...

Öncelikli hedefi savunmaya takviye yapmak olan sarı-lacivertliler, yerli oyuncu kapsamında Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'ye yönelmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü kabusu yaşadı! Fenerbahçe...

İspanyol basını, takımıyla son haftalarda kabusu yaşayan milli futbolcunun yine de Madrid temsilcisinden ayrılmak istemediğini yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü kabusu yaşadı! Fenerbahçe...

Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Çağlar'ın Athletic Bilbao deplasmanında sahaya ilk kez ilk 11'de çıktığına vurgu yapılırken oyuncunun yaptırdığı penaltıya dikkat çekildi.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü kabusu yaşadı! Fenerbahçe...

Haberde penaltı yaptıran Çağlar'ın devre arasında teknik direktör Simeone tarafından oyundan alındığı hatırlatıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü kabusu yaşadı! Fenerbahçe...

Milli oyuncu, Sevilla ile oynadıkları maçta da şanssızlığını sürdürdü. Karşılaşmanın 66. dakikasında oyuna giren Çağlar, 70'te gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü kabusu yaşadı! Fenerbahçe...

İspanyol taraftarların tepki gösterdiği Çağlar Söyüncü'ye, teknik direktör Simeone ve takım arkadaşları sahip çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü kabusu yaşadı! Fenerbahçe...

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Simeone, "Çağlar'ın başına gelenlerde benim de sorumluluğum var. Uzun boylu ve fizikli bir oyuncu ancak ona düzgün fiziğe ulaşması için gerekli süre tanımadık. Oyundan ihracında bizim de hatamız var" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü kabusu yaşadı! Fenerbahçe...

Milli stoperin takım arkadaşı Rodrigo de Paul de yaptığı açıklamalarla Çağlar'a sahip çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü kabusu yaşadı! Fenerbahçe...

Öte yandan haberde; Fenerbahçe ilgilenmesine rağmen oyuncunun Atletico'da kalmak istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü kabusu yaşadı! Fenerbahçe...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

23 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü kabusu yaşadı! Fenerbahçe...

27 yaşındaki Çağlar Söyüncü, kariyerine Menemenspor altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü kabusu yaşadı! Fenerbahçe...

Başarılı stoper sırasıyla Bucaspor, Yeşiltepe, Aliağa, Altınordu, Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü kabusu yaşadı! Fenerbahçe...

1.87 cm boyundaki oyuncu, stoper mevkisinde forma giyiyor. Çağlar ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü kabusu yaşadı! Fenerbahçe...

Tecrübeli stoperin kulübü ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Çağlar'ın güncel piyasa değeri 12 milyon euro...

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