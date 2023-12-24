TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü kabusu yaşadı! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, ocak ayında kadrosuna nokta atışı takviyeler yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin hedefinde ise milli stoper Çağlar Söyüncü var. İspanyol basını, son maçlarda kötü bir grafik çizen tecrübeli stoperin transfer kararını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
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Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Çağlar'ın Athletic Bilbao deplasmanında sahaya ilk kez ilk 11'de çıktığına vurgu yapılırken oyuncunun yaptırdığı penaltıya dikkat çekildi.
Haberde penaltı yaptıran Çağlar'ın devre arasında teknik direktör Simeone tarafından oyundan alındığı hatırlatıldı.
Milli oyuncu, Sevilla ile oynadıkları maçta da şanssızlığını sürdürdü. Karşılaşmanın 66. dakikasında oyuna giren Çağlar, 70'te gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
İspanyol taraftarların tepki gösterdiği Çağlar Söyüncü'ye, teknik direktör Simeone ve takım arkadaşları sahip çıktı.
Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Simeone, "Çağlar'ın başına gelenlerde benim de sorumluluğum var. Uzun boylu ve fizikli bir oyuncu ancak ona düzgün fiziğe ulaşması için gerekli süre tanımadık. Oyundan ihracında bizim de hatamız var" ifadelerini kullandı.
Milli stoperin takım arkadaşı Rodrigo de Paul de yaptığı açıklamalarla Çağlar'a sahip çıktı.
Öte yandan haberde; Fenerbahçe ilgilenmesine rağmen oyuncunun Atletico'da kalmak istediği ifade edildi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?
23 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
27 yaşındaki Çağlar Söyüncü, kariyerine Menemenspor altyapısında başladı.
Başarılı stoper sırasıyla Bucaspor, Yeşiltepe, Aliağa, Altınordu, Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid formaları giydi.
1.87 cm boyundaki oyuncu, stoper mevkisinde forma giyiyor. Çağlar ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Tecrübeli stoperin kulübü ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Çağlar'ın güncel piyasa değeri 12 milyon euro...
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