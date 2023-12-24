TRANSFER HABERLERİ - Çağlar Söyüncü kabusu yaşadı! Fenerbahçe...

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Simeone, "Çağlar'ın başına gelenlerde benim de sorumluluğum var. Uzun boylu ve fizikli bir oyuncu ancak ona düzgün fiziğe ulaşması için gerekli süre tanımadık. Oyundan ihracında bizim de hatamız var" ifadelerini kullandı.