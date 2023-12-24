Kadıköy'de zafer gecesi!

Sahne şampiyonluğun iki büyük adayı; Fenerbahçe ile Galatasaray'ın... Tüm Türkiye'de bugün kalpler duracak ve aynı puana sahip iki ezeli rakip, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Bir yanda Dzeko'lu, Tadic'li, Szymanski'li, Cengiz'li, Livakovic'li Fenerbahçe, diğer yanda averajla ikinci basamakta bulunan; İcardi'li, Zaha'lı, Ziyech'li, Mertens'li, Kerem'li, Muslera'lı Galatasaray... Fenerbahçe kazanırsa liderliğini sürdürecek, Aslan üç puanı alırsa ligin yeni lideri olacak.

AVANTAJ KİMİN OLACAK?

İki takım dacuma günü oynanacak olan Süper Kupa finali öncesinde bugün kazanarak hem şampiyonluk yolunda avantajı eline geçirmek hem de psikolojik üstünlüğü kazanmak istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kadrosunu büyük ölçüde belirledi ve ezeli rakiplerini devirecek planı yaptı. Parolayı zafer olarak belirleyen sarı-lacivertliler, kazanarak liderliğini perçinlemek istiyor. Devlerin Kadıköy'deki dansı, saat 19.00'da başlayacak.

HAVA 12 DERECE

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanacak derbide, maç saati termometreler 12 dereceyi gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre nem oranı da yüzde 64 olacak.

BECAO İLE ZAJC SAKAT!

Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao ile Slovenya Milli Takımı'ndan sakat dönen Miha Zajc da bugün tribünde olacak. Galatasaray derbisinde takım arkadaşlarını yalnız bırakacak olan iki oyuncu ligin ikinci yarısında takıma katılabilecek.

İRFAN VE CRESPO CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu bugün kart görmeleri halinde ligin ikinci yarısında oynanacak olan İstanbulspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularını kart görmemeleri konusunda uyardı.

ARDA KARDEŞLER'İN İKİNCİ DERBİSİ

FENERBAHÇE ile Galatasaray arasındaki derbi maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kariyerinde ilk kez 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde görev alan 35 yaşındaki hakem, ikinci derbisinde yine Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalacak.

REKABETTE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 114 yıllık rekabetinde sarı-lacivertliler üstün taraf... Şu ana dek oynanan 397 karşılaşmanın 148'ini Fenerbahçe, 127'sini ise Galatasaray kazandı. 122 mücadelede de eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin 540 golüne Galatasaray, 496 golle yanıt verdi.

ÖNE GEÇİNCE PUAN VERMİYOR

Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de öne geçtiği tüm müsabakaları galibiyetle tamamladı. 16 maçın 14'ünden zaferle ayrılan sarı-lacivertliler, ilk golü bulduğu tüm maçları kazandı. Sarı-lacivertliler, tek beraberliğini ise gol atamadığı Adana Demirspor maçında yaşadı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde maç taktiği üzerinde duruldu. Kartal, çift kale maçtaki taktik çalışmasında oyunu sık sık durdurarak öğrencilerine uyarılarda bulundu.

EN GOLCÜSÜ ZEKİ RIZA

İki takım arasında oynanan maçlarda en fazla golü atan isim Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel... Sporel, G.Saray'a karşı oynadığı 42 maçta 27 kez gol sevinci yaşadı. Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir F.Bahçeli Alaattin Baydar izledi. F.Bahçeli Lefter'in 20, G.Saraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.

CENGİZ İKİNCİ YARI

Cengız Ünder, sakatlığını atlattıktan sonra Kayseri'de maça 11'de başlamıştı. Milli oyuncu, sergilediği performansla ve attığı şık golle eski günlerine dönmeye başladığını göstermişti. Ancak Cengiz, derbide ikinci yarı şans bulacak.