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İsmail Kartal'dan derbi öncesi flaş Fred sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 17:44 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 17:49
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İsmail Kartal'dan derbi öncesi flaş Fred sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Bu kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Öncelikle şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanımızın başı sağ olsun. Mehmetçiklerimizi, Allah başımızdan eksik etmesin. Onlar varsa biz varız.

Bu sonuçta bir derbi. Averajla biz lideriz. Kendi seyircimizin önünde oynayacağız. İyi hazırlandık. Moralimiz iyi. 3 puan için hazırlandık. Kazanmak için planlar yaptık. Oyuncularıma güveniyorum. Güzel bir ortamımız var, güzel bir hava yakaladık. Güçlü bir oyunumuz var. Rakibimize bunu hissettirerek kazanmak istiyoruz.

Fred, önemli bir oyuncu. Fred yok diye kara kara düşünecek değiliz. Onun yerine oynayacak olan oyuncu da elinden geleni yapacaktır. Derbilerin atmosferi yüksek, gerilimi yüksektir. Kendi işimizi yapmaya çalışacağız. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Oyuncularım inşallah verdiğim görevleri yerine getirir, getireceklerine inanıyorum.

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