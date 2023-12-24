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Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinin 57. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Deneyimli oyuncu, 19. haftada oynanacak İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 21:17
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Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber!

Galatasaray derbisi öncesinde ceza sınırında olan İrfan Can Kahveci, mücadelenin 57. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Ligde bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında sarı kart gören Kahveci, Galatasaray derbisinde gördüğü kart nedeniyle 19. haftada oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli takımda sınırda olan diğer isimler Crespo, Djiku ve Oosterwolde ise maçı kart görmeden tamamladı.

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