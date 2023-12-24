Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mauro Icardi cevabı!

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşma 0-0 sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

GALATASARAY'DAN FLAŞ PAYLAŞIM!

Sarı-kırmızılılar müsabaka sonrası sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu. Mauro Icardi'nin morarmış gözlü bir fotoğrafını paylaşan Galatasaray, "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" notunu düştü.

FENERBAHÇE'DEN YANIT GELDİ!

Galatasaray'ın Icardi paylaşımına cevap veren Fenerbahçe, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...