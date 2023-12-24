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Fenerbahçe'de İsmail Kartal: Kazanacağız

İsmail Kartal, dünkü idmanda öğrencilerine seslendi ve “Taraftarımızı ve camiamızı mutlu etme vakti. Derbiyi kazanacağız. Başka yolu yok” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal: Kazanacağız

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, dün öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Galatasaray'ın artılarını eksilerini tek tek anlatan tecrübeli çalıştırıcı, dev mücadele öncesinde uyarılarını da yaptı. Derbiyi kazanmanın psikolojik olarak kendilerine üstünlük sağlayacağının altını çizen Kartal, şunları söyledi: "Rakibimiz de bizim kadar şampiyonluğu istiyor. Avantajlıyız çünkü evimizde taraftarımızın önünde oynayacağız.

"BİZE MORAL AŞILAR"

Alacağımız galibiyet, Galatasaray karşısında bize hem moral aşılar hem de psikolojik olarak üstünlüğü sağlar. Süper Kupa finali öncesinde bu maçtan üç puanla ayrılmalıyız. Taraftarımızı ve camiamızı mutlu etme vakti. Derbiyi kazanacağız. Başka yolu yok. Şampiyonluk istiyorsak zafer bizim olmalı. Herkes de bunun bilincinde olsun. Yarın (bugün) sizden taraftarımızın önünde güzel bir oyun ve iyi bir sonuç istiyorum. Kazanan biz olacağız."

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