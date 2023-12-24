Fenerbahçe'de İsmail Kartal: Daha baskılı oynadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bugün tüm planlarımız kazanmak üzerineydi. İlk yarıda daha fazla hücum oyuncusuyla oynadık ama bazı noktalarda eksik kaldığımızı görünce devrede hemen hamle yaptık. Rakibe oranla daha baskılı oynadık. Gol olabilecek pozisyonlarımız vardı. Kazanmak için mücadele ettik, kazanamadık ama kazanmıyorsan kaybetmeyeceksin."

"GOL OLABİLECEK POZİSYONLAR VARDI"

"İlk devre daha ofansif oyuncuyla erken bir gol atıp maçı lehimize çevirmeyi planladık. İlk devre baktık ki Galatasaray'ın orta alanda etkinliğini gördük. İkinci yarı oraya İsmail'i aldık ve dinamizm kattık. Önde baskı yaptık, kazandığımız toplarla rakibi oynatmadık. Üçüncü bölgeye geçişlerle gol bulmayı hedefledik. Rakibe daha yakın oynadık. Topu birazcık daha oynamaya çalıştık, topun bizde kalmasını sağladık. Kanatlardan iyi ataklar geliştirdik. Birkaç pozisyon vardı. Gol olabilecek pozisyonlar vardı. Doğru tercihler yapamadık. Çok iyi mücadele ettik. İki takım da bugün iyi mücadele etti."